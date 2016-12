Llega Amazon Prime, ¿es mejor que Netflix?

El servicio está disponible para móviles, tabletas y en la web

CIUDAD DE MÉXICO (16/DIC/2016).- Recientemente se dio a conocer que el servicio de streaming Blim ha superado a su cercano competidor Claro Video, pero la victoria de la plataforma online de Televisa duró pocas horas, pues Amazon Prime Video, el servicio OTT estadounidense, anunció su llegada a México con el precio más bajo del mercado y contenido galardonado a nivel mundial, lo cual ha abierto de nuevo la competencia por la preferencia del espectador.

De acuerdo con datos de la empresa de consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU), la empresa de Emilio Azcárraga Jean cuenta con 17.5% del total de los clientes de las plataformas OTT en México; Claro Video tiene 9.3%.

Encima queda Netflix, que hasta ahora cuenta con 70% del mercado, el cual, según cifras de Forbes, corresponden a 5.5 millones de suscriptores. Es decir, actualmente Blim tiene 1.25 millones de suscriptores, mientras que Claro Video posee 664 mil y HBO GO, Fox Play y Youtube Red tiene cada uno 505 suscriptores.

El gigante de la venta online llegó a México el miércoles y este movimiento replanteará la manera en la que se ve contenido online. Hasta antes de su llegada, producciones como “Mozart in the jungle” era transmitida por los canales de Fox, e incluso por Claro Video, lo cual quizá cambie en breve.

Amazon Prime Video llega con una propuesta tentadora para los mexicanos y aunque ofrece sólo siete días de servicio gratis (frente al mes que dan sus competidores), la marca estadounidense tiene un plan mensual que cuesta 62.80 pesos, la más baja en el mercado mexicano. Antes de la llegada de este servicio la tarifa mensual más barata era la de Claro Video con un costo de 69 pesos, frente a los 99 de Netflix (en su plan más austero) y los 109 de Blim.

Entre las novedades con las que llega este nuevo servicio están las recién galardonadas “The Man in the High Castle”, “Transparent”, “Mozart in the Jungle” y “Tumble Leaf”. Hay que tener en cuenta que no todos los contenidos cuentan con doblajes y subtítulos al español y otros idiomas.