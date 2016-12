Patti Smith asegura que no olvidó la letra

La cantante dijo que no pudo seguir cantando por los nervios ante la grandeza de la experiencia

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (15/DIC/2016).- Patti Smith dijo que cuando no pudo seguir cantando "A Hard Rain's A-Gonna Fall" de Bob Dylan en la ceremonia del Premio Nobel la semana pasada, fue porque estaba sobrecogida por los nervios ante la grandeza de la experiencia, no porque se le olvidara la letra.

Smith escribió un ensayo publicado el miércoles en la revista New Yorker en el que dijo que le ha encantado la canción desde que era adolescente y que la ensayó incansablemente en los meses y días previos a la ceremonia. Agregó que la letra es "parte de mí".

"No había olvidado la letra que ahora es parte de mí", escribió. "Simplemente no pude sacarla".

La cantautora explicó que había elegido una de sus propias canciones cuando fue invitada en septiembre para una presentación en la ceremonia del Nobel en honor al eventual ganador del premio de Literatura.

Pero cuando se anunció que Dylan era el galardonado, eligió una de las que más le gustaban de su catálogo.

Smith escribió que en la mañana de la ceremonia "pensé en mi madre, quien me había comprado mi primer álbum de Dylan cuando yo apenas tenía 16 años".

"Se me ocurrió entonces que aunque no vivo en la época de Arthur Rimbaud, existo en la época de Bob Dylan", escribió Smith. "También pensé en mi esposo y recordé cuando interpretábamos la canción juntos, me imaginé sus manos tocando los acordes".

Smith dejó de cantar durante su presentación en la Sala de Conciertos de Estocolmo el 10 de diciembre y le pidió a la orquesta que retomaran la canción en la parte donde la había interrumpido. "Me disculpo, lo siento, estoy muy nerviosa", dijo Smith en el momento.

En su sincero y poético ensayo, publicado el miércoles, dijo que los invitados en la ceremonia la recibieron amablemente y le dijeron que su presentación "parecía una metáfora de nuestras propias luchas".

La experiencia, agregó, la hizo reconciliarse con la verdadera naturaleza de su labor.

¿Por qué hacemos nuestro trabajo? ¿Por qué hacemos arte?, escribió. "Por encima de todo es para el espectáculo y la transformación de la gente, todo es para ellos.

La canción no pedía nada más. El creador de la canción no pidió nada, así que, ¿por qué tengo yo que pedir algo?".