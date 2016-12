Michael Fassbender presenta 'Assassin's' Creed' en México

El trasfondo histórico que delimita la trama de la película sedujo al actor alemán

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- El trasfondo histórico que delimita la trama de "Assassin's Creed" sedujo a Michael Fassbender, además de que este filme le implicó un reto como actor debido a que es una historia transgresora.

"Me gustan las historias provocadoras, que te hacen pensar en lo que sucedió después de que dejas la sala, aún si es algo para entretenerse o que provenga del mundo de fantasía, que se quedan en tu mente al salir del cine. Me gustan cosas originales, que tal vez no había hecho antes", declaró durante una conferencia de prensa.

El actor se encuentra en México en compañía del director del filme, Justin Kurzel, para promover esta película que está basada en una exitosa serie de videojuegos.

"Nos sedujo este mundo" fantasioso y de videojuegos, que permite sumergirse en una batalla en la cual dos sociedades secretas pueden movilizar al mundo en busca de sus propios beneficios, dijo.

El actor, quien personifica tanto al criminal "Callum Lynch" como a uno de sus antepasados, el guerrero "Aguilar de Nerja", reconoció que había visto imágenes sobre "Assassin's Creed" en televisión o algunos pósteres, pero desconocía ese tema.

En esta producción se descubre "el universo de los templarios y de una sociedad secreta tan poderosa, gente que lideraba el mundo, que cree en la ciencia, en el orden y también que unos seres humanos son más valiosos que otros. Es interesante", explicó.

"Por otro lado tenemos a los asesinos, ellos son los que tienen la idea de proteger el libre albedrío y mantener las causas de todas las personas. Me parecen interesantes ambas ideologías peleando por el futuro de la humanidad. Teníamos un mundo de fantasía que verdaderamente eleva todo esto", añadió el germano-irlandés.

Aunado a estos conceptos está el proceso de quienes escriben la historia y de descubrir ciertos pasajes que no les narraron pero que son parte del proceso humano; en ese sentido el actor consideró intrigante la exploración de la memoria genética.

"El concepto de la memoria genética me llama mucho la atención, la idea de que en nuestro ADN tenemos experiencias y el conocimiento de nuestros ancestros, la naturaleza de nuestra sobrevivencia. Es algo muy interesante y al mismo tiempo muy positivo científicamente", expuso Fassbender.

El protagonista del filme también resaltó la 'Animus', "una máquina como el DeLorean (automóvil que permite viajar a través del tiempo en la saga "Volver al futuro")", con la cual su personaje puede ver desde la genética diferentes épocas de la humanidad y tomar acción en lo que sus antepasados vivieron.

Michael Fassbender recordó que la historia normalmente es escrita por los vencedores, pero empezar con el nacimiento de los primeros asesinos, los que decidieron "tomar la manzana del Edén y el libre albedrío; "yo no sabía que había asesinos, me parecía muy fascinante", añadió.

La cinta "Assassin's Creed" será estrenada en México el jueves 5 de enero, en dos mil pantallas y en todos los formatos, como 2D, IMAX y 3D.