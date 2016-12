Cantante María Barracuda denuncia que fue agredida

Señala que un desconocido la golpeó en la cabeza sin ninguna razón

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- La cantante mexicana Marisela Morales Rodríguez, mejor conocida con el seudónimo de María Barracuda denunció en su cuenta de Facebook que fue víctima de violencia al salir de una fiesta la madrugada de ayer jueves.

La intérprete detalló que al salir de la casa sus amigos y subir a su carro, un desconocido abrió la puerta, se subió al automóvil y sin pedirle nada, la golpeó, la agarró del cuello, del cabello y la golpeó en la cabeza.

María Barracuda expresó que "gracias a la vida" se defendió y sacó al sujeto de su carro a patadas, y éste salió corriendo.

La intérprete alertó a las mujeres para que aprendan a defenderse y a estar alertas ante la violencia y el peligro que se vive en la Ciudad de México.

Barracuda acompañó su testimonio con una fotografía en la que se aprecia un moretón en su brazo.

“Me subí a mi carro y un desconocido me abrió la puerta, no me pidió que me bajara, ni dinero o celular, iba por mí. Se metió, me agarró del cuello, del pelo y me golpeó varias veces en la cabeza, de alguna manera logré cubrirme y no tengo más que unos golpes leves”, publicó María.

“Cuídense antes de verse en peligro, porque yo fui muy afortunada y estoy aquí contándoles ésto, pero sabemos los alarmantes porcentajes de gente que no corre con esta suerte. Chavas, tenemos que aprender a defendernos y debemos estar alertas y preparadas y acompañadas. Podría ser la diferencia de tu suerte", finalizó.