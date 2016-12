Son cuatro los estrenos que renuevan la cartelera de cine en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- Esta semana, la cartelera de cine de nuestra ciudad se renueva con la llegada de cuatro películas y sobre cada una de ellas nos habla Arturo Garibay en esta nueva edición de Plan de Cine.

“Rogue One, una historia de Star Wars” llega para presentar el primer spin off de este universo. También tenemos el lanzamiento de “Belleza Inesperada”, la nueva película protagonzada por Will Smith.

Además, tenemos el estreno del documental “El Caos y el Orden” y la película de terror “El Ático”, protagonizada por Kate Beckinsale.

¡Tenemos regalo!

Llévate una mochila de “Sully, hazaña en el Hudson” por cortesía de Warner Bros Pictures. Sigue la dinámica en redes sociales.

