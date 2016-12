Abarrotan salas en estreno de 'Rogue One: A Star Wars'

Adultos, jóvenes y niños asisten a la premier en México

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- La espera terminó, y esta madrugada Jedis, Stormtroopers, soldados clones y hasta el mismo Darth Vader se dieron cita en el estreno de la cinta "Rogue One: Star Wars", la más reciente entrega de la saga Star Wars, en México.



Ante la mirada de admiración de decenas de personas, algunas de ellas fans de esta saga, al filo de las 22:00 se fue congregando esta comunidad amante de los efectos especiales y la lucha entre el bien y la oscuridad en la galaxia.



Adultos, jóvenes y niños desfilaron por la alfombra dispuesta para esta premier en un complejo del sur de la Ciudad de México, en el que ocho de sus 15 salas de exhibición fueron abarrotadas para disfrutar del estreno.



Las expectativas en esta entrega son muy altas, toda vez que un mexicano se suma al elenco de la afamada serie. Diego Luna da vida al capitán rebelde y oficial de inteligencia con experiencia en combate "Cassian Andor", cuya misión es vigilar a "Jyn Erso".



Al respecto, la diseñadora gráfica Karla Monserrat Gómez Reyes, de 23 años de edad, expuso: Está muy padre que hayan escogido a un mexicano para esta entrega; creo que tenemos que ver que tal interpreta Diego.



Ataviada como un Jedi, la fan de "Star Wars", llevaba consigo un oso de peluche en forma de wookiee, el cual lleva por nombre "Chewbacca". "Siempre me acompaña a las premiers y para mí es muy especial esta noche, por eso hasta le pusé su gorrito navideño", anotó.



Sobre sus acercamientos a la saga, indicó que cuando era pequeña sus primos veían las primeras películas "y me llamaban la atención aunque no les entendía nada. Pero conforme fui creciendo les fue entendiendo y ahora son como una añoranza a mi infancia".



Contrario a los Jedis hay pilotos rebeldes, repulsores para los Cuerpos de Cazas estelares de la Alianza para Restaurar la República durante la Guerra Civil Galáctica.



Uno de ellos es Guillermo Aguilar, estudiante de odontología, quien desde hace dos meses trabaja en la confección de su atuendo color naranja. "Desde hace dos meses lo estoy haciendo, en cada premier me disfrazo, pero especialmente en este es porque le gusta ser diferente y no tan común como sus colegas de pasión.



"Siempre me ha gustado la saga; desde que empezaron a salir sus películas aquí en México recuerdo que las veía pero es ahora cuando más siento emoción por formar parte de este estreno", mencionó.



Como parte de la campaña de activación, la creadora Edurne Keel fue seleccionada para intervenir un casco de la saga. "Me gusta mucho ser parte de este proyecto en el que se suman otros nueve artistas. Es muy emocionante la historia, los personajes y el mundo que han creado", apuntó.



Sobre su inspiración para esta intervención, la también actriz y músico dijo que los colores los buscó fusionar con algo que me apasiona, que es el agua y el mar.



"Hace dos semanas nos dieron los cascos y hoy nos invitaron a hacer en vivo los detalles", expuso con gran emoción la artista gráfica de 31 años de edad.



Conforme avanzaba el reloj más fans eran convocados en esta premier, muchos de ellos con espadas de luces, disfrazados o bien portando una sudadera alusiva a la saga surgida en 1977.