Tributo con acento tapatío para The Mars Volta

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- El próximo sábado 17 de diciembre en el Teatro Diana, en punto de las 20:30 horas, la compañía de artes escénicas Danza Corp presentará la puesta en escena “Homenaje The Mars Volta. De-Losued in the comatorium”. Este espectáculo también es un tributo a la vida del artista chicano Julio Venegas y está basado en un texto de Cedric Bixler Zavala. En el montaje cien por ciento tapatío participan 80 bailarines y la música en vivo corre a cargo de los CopyCats, cuyo director musical es César Padilla.

“De-Loused in the Comatorium” es el álbum debut de la banda de rock experimental The Mars Volta y es la línea argumentativa de dicha puesta en escena, donde se presenta al protagonista “Cerpin Taxt” (Pablo Jasso) en estado de coma tras quererse quitar la vida. Desde entonces tiene distorsiones convertidas en peleas que se desarrollan en su conciencia en la cual también habitan otros personajes como “Clavetika 3 Ojos” (Luisa Peralta) y “The Unhydriate” (Daniela Treviño).

Andrea Oseguera es la encargada de la adaptación del guión y es además la directora artística. “El día de la presentación contaremos con un escenario de tres pisos, además de visuales. Yo fui la que hizo la interpretación del texto que escribe Cedric Bixler Zaval en memoria a su difunto amigo Julio Venegas, hacemos toda esta historia y la contamos a través de la danza, nos apoyamos de visuales para recrear escenarios mágicos que suceden en el comatorium y que es en donde cae el personaje principal”.

Julio Venegas era una persona con muchos conflictos mentales y en esta obra en específico, la compañía quiere ahondar en el tema del suicidio, el cual sigue siendo un tema tabú que no se toca abiertamente por la sociedad, a pesar de que hay especialistas dedicados a tratar de prevenirlo y donde los jóvenes son muy vulnerables, “no sabemos ser empáticos con el de al lado que puede estar en un momento crítico y que llegue al límite y que crea que quitarse la vida es la única opción, que fue lo que le pasó a Julio”.

Danza Corp comenzó su andar en las artes escénicas desde agosto del 2012, es también una escuela dirigida por Andrea Oseguera y Gabriela Wong, donde ofrecen clases de alto rendimiento a bailarines independientes y con espíritu crítico. Danz Corp ya había presentado “The dark side of the rainbow” en 2014.