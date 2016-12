Kadavar, stoner desde Alemania

El grupo alemán se presentará este jueves 15 de diciembre en el escenario del C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (14/DIC/2016).- El grupo alemán Kadavar se presentará este jueves 15 de diciembre en el escenario del C3 Stage, para tocar un concierto en el que retomarán toda su discografía.

Así lo platicó su vocalista y guitarrista, Christoph "Lupus" Lindemann, quien platicó en entrevista sobre el repertorio: "Nos gusta tocar de todos los discos. Ya que tenemos tres, podemos hacerlo. Nos encanta el primero, por eso tocamos mucho de ese álbum. También del tercero, pero igual tocamos un par del segundo. Es hora y media de concierto, haremos una buena mezcla".

A Lupus lo acompañan Christoph "Tiger" Bartelt en la batería y Simon "Dragon" Bouteloup al bajo. Sobre la evolución que ha tenido su sonido entre la sicodelia, el hard rock y stoner desde su debut en 2012, el músico comentó: "En definitiva ha sido una evolución. Primero porque en el último disco tenemos un nuevo bajista, Simon, quien le dio un espacio más importante al bajo. En los primeros dos el bajo no estaba tan presente: ahora el bajo tiene más melodías... Y segundo: los dos primeros los grabamos en nuestro estudio, el último nos fuimos a otro estudio para grabarlo y mezclarlo. Eso cambió el sonido, por supuesto, cambió la idea de Kadavar. Para el próximo disco, cuando dejemos México, vamos a grabar de nuevo en nuestro estudio. Nos dimos cuenta de que nos gusta mucho ese sonido, resulta más natural, más Kadavar: regresaremos al sonido del primer álbum".

La discografía de los teutones se compone por Kadavar (2012), Abra Kadavar (2013) y Berlin (2015), los dos últimos dentro del catálogo de la disquera Nuclear Blast: "Cuando empezamos la banda no teníamos idea de lo que íbamos hacer, para ser honestos. Sólo nos juntamos en el cuarto de ensayo y nos pusimos a hacer música. Eso fue todo. Cuando grabamos el demo jugamos con los sonidos, quisimos volver al sonido de los setenta, más que otros grupos que lo hacen actualmente. Eso hicimos, pero no lo pensamos tanto en cierta manera. Al escuchar y mezclarlo nos gustó y coincidimos en hacerlo así. Todo lo hicimos solos en el primer disco, no había nadie más".

En cuanto a las letras, Lupus agregó sobre su inspiración: "Puede ser cualquier cosa: siempre tengo un cuaderno conmigo donde anoto las ideas. Cuando estamos de gira tengo mucho tiempo de pensar, leer y escuchar música, ver películas, todo eso. Por ejemplo, en el segundo disco tenemos la canción, 'Doomsday Machine', basada en una película de Stanley Kubrick. Escribo esas pequeñas ideas, van creciendo lentamente. En el último disco, llamado Berlin, fue más sobre eso: cómo veo nuestras vidas, cómo se desarrolla al estar a miles de kilómetros de distancia, de gira todo el año, yendo de lugar en lugar donde la gente nos espera, aunque no veamos a nuestros amigos y familiares. Se está solo aunque haya tanta gente alrededor".

En ese sentido, el músico habló sobre las dificultades del éxito: "Siempre es difícil tener éxito con el arte, nadie espera que hagas algo. Hemos estado de gira más que muchas otras bandas: eso es difícil, se siente en cada hueso. Pero por otro lado es muy interesante: la música ha sido una oportunidad de ir por el mundo, conocer muchos lugares, Australia, todo Europa, Brasil, Chile, México... Así no siento el dolor de estar de viaje todo el tiempo. También tuvimos que dejar nuestros trabajos, nuestras vidas. Pero se paga, pudo haber sido la decisión equivocada de no haberlo hecho".

La experiencia de presentar su música alrededor del mundo ha sido también enriquecedora, pues no todos los lugares responden de la misma manera: "Es muy diferente: mientras es más al norte, como Canadá o Escandinavia, la gente es más fría en los conciertos. No enloquecen, sí aplauden, lo disfrutan, pero sólo eso. Al sur, como España o Portugal en Europa, o México y hacia el sur, la gente sí enloquece, es una reacción más fuerte. Se ve en los ojos, por las letras, por la música, se ve que celebran en el concierto. Eso lo aprendí y me sorprendió que mi música provocara cosas así. Es uno de los mejores momentos que se pueden tener: tocar nuestra música y que la gente reaccione. Por eso regresamos a México casi cada año desde la primera vez que estuvimos".

En 2014, cuando sólo tenían dos discos de estudio, Kadavar se aventuró en grabar y lanzar un álbum en directo, Live in Antwerp. De esa particularidad, el músico afirmó: "Fue cuando Simon, el bajista, ya llevaba más de un año tocando con nosotros. Las canciones del primer disco las tocábamos ya de manera diferente, mejor que en el disco. Pensamos que al estar de gira podríamos grabarlas más fácil y ver qué pasaba. Grabamos dos o tres conciertos, pero al terminar el de Antwerp supimos que ése era el bueno. Son sólo dos discos pero es un sonido diferente, es como una banda distinta. Quisimos que la gente decidiera qué versión le agrada más: la del álbum o la versión en directo".

ASISTE:

Kadavar en el C3 Stage (Av. Vallarta, núm. 1488), jueves 15 de diciembre, 20:00 horas. Boletos a la venta en taquillas y en el sistema SuperBoletos: 600 pesos general, 800 pesos VIP. El concierto lo abrirán los grupos Chivo Negro, Hot Box Machine y Death Plays Guitar.

EL INFORMADOR / JORGE PÉREZ