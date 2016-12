Retienen a integrante de Fifth Harmony por porsesión de mariguana

Lauren Jaurequi fue retenida en un aeropuerto de EU

SAO PAULO, BRASIL (14/DIC/2016).- La banda estadounidense Fifth Harmony hizo hoy una presentación en la ciudad brasileña de Sao Paulo con solo cuatro de sus cinco integrantes, luego de que Lauren Jaurequi fuese retenida en un aeropuerto en Estados Unidos por supuesto porte de marihuana.

En el espectáculo en Sao Paulo, ofrecido con exclusividad para invitados y promovido por una marca de refrescos, tan sólo estuvieron presentes Ally Brooke Hernández, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Camila Cabello, según las fotografías publicadas en sus redes sociales por FunPopFun, el festival de música pop que lo organizó.

La banda de chicas de gran popularidad entre adolescentes de todo el mundo llegó incompleta este miércoles a Brasil debido a que, según el portal de noticias del espectáculo TMZ, Jauregui fue retenida en la noche del martes en el aeropuerto Dulles de la ciudad de Washington por supuesta posesión de marihuana.

Abogados del quinteto musical consultados por TMZ dijeron que la cantante no llegó a ser detenida ni arrestada y que tan solo recibió una advertencia, pero que los trámites para resolver su situación legal le hicieron perder el vuelo y la conexión a Sao Paulo.

Pese a los gritos de los aficionados paulistas preguntando por Lauren, las demás integrantes del grupo se abstuvieron de explicar su ausencia y no hicieron ninguna referencia a la compañera.

Prefirieron colmar las expectativas de sus admiradores con sus famosas coreografías y varias de las pegajosas músicas que las han hecho famosas, como "That's my girl", "Sledgehammer", "Squeeze" y "Worth it".

Camila Cabello, de ascendencia brasileña, dijo en portugués que el grupo estaba feliz por estar en Brasil aunque fuese por pocas horas.

Fifth Harmony se presentó por primera vez en Brasil en julio pasado, cuando ofreció cinco conciertos.