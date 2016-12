'Residente' muestra su visión musical tras recorrer el mundo

El ex integrante de Calle 13 plasma su mirada musical en un disco, un documental, un libro y ahora en un portal de internet

CIUDAD DE MÉXICO (14/DIC/2016).- El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar "Residente" documentó a lo largo de dos años su paso por cuatro continentes, donde exploró los diferentes sonidos de las regiones que visitó y que quedaron registrados en una página electrónica disponible en todo el mundo a partir de este miércoles.



Siberia, Rusia, Armenia, Georgia, Osetia, China, Burkina Faso, Ghana, Níger, Serbia, España, Inglaterra, Nueva York y Puerto Rico son sólo algunos de los sitios que recorrió el cantante a fin de plasmar su visión musical en un disco, un documental, un libro y ahora en un portal de internet.



Su travesía muestra un mapa distinto y su percepción del mundo. Residente.com contiene información sobre cada región, un anticipo de cuñas cortas o "teasers" del documental y fragmentos de las canciones, con fotos, según la región en la que fueron creadas, de acuerdo con un comunicado de prensa.



"A mí todo lo que me rodea me afecta y como artista me siento con el deber de reflejarlo. Por eso colaboré con artistas talentosos, artistas que la industria musical no conoce porque hace tiempo que no les hacen caso, artistas que hacen música sin esperar nada a cambio, artistas con los que comparto mi sangre, así como ellos compartieron sus historias conmigo", dijo "Residente".



El rapero terminó de grabar su primer álbum en solitario en los estudios Electric Lady Studios, fundado en 1970 por el icónico guitarrista Jimi Hendrix en Nueva York; por más de 10 años fue el vocalista, compositor y coproductor del grupo Calle 13.