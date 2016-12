Laura G anuncia que ya es una mujer casada

'Me acabo de casar', señala la conductora a través de un comunicado

CIUDAD DE MÉXICO (13/DIC/2016).- La conductora de televisión Laura G anunció en su sitio de internet que ya es una mujer casada.

A través de un comunicado, Laura dio a conocer que este martes 13 contrajo matrimonio con Naza a través de una ceremonia espiritual: "¡Me acabo de casar!", fueron las palabras con las que la periodista anunció dejaba su soltería.

Según sus propias palabras, fue gracias a Facundo y a su ex esposa Esmeralda, que ella y su ahora esposo se conocieron hace poco más de un año, el "click" se dio de inmediato, y pronto supieron que la relación los llevaría a compartir una vida de marido y mujer.

Laura G narró la historia de amor con Naza, quien le lleva cinco años de edad y suele estar alejado de las redes sociales.

"Naza y yo nos conocimos hace un año en casa de Facundo y Esmeralda. A pesar de que ambos habíamos sido amigos de ellos durante mucho tiempo, nunca nos habíamos conocido. Ese día cuando nos saludamos, Facundo y Esme dijeron: “¿Cómo, no se conocían?”. Inmediatamente hubo química entre los dos y esa noche nos la pasamos platicando, pero fue hasta inicios del 2016 que comenzamos a salir", escribió Laura.

Continuó: "Me queda claro que lo que es para ti es… no hay dudas. Recuerdo que Naza desde un principio me dijo: “Soy cuatro años mayor que tú y yo ya me he divertido lo suficiente. Ahora quiero una relación seria y comprometerme al 100… Si aún quieres jugar, no creo ser la persona indicada para ti. Si quieres una relación verdadera en donde nos dediquemos a crecer juntos… quizá soy la persona correcta”.

Cuando me dijo eso, no tuve duda que estaba con la persona indicada (me encantó que fuera tan directo y formal)".

La conductora detalló que a la ceremonia acudieron 30 personas, sólo familiares y amigos más cercanos, también compartió en su sitio web algunas fotografías del feliz momento.