Pati Chapoy vive del chisme y la difamación: Ferriz de Con

El periodista niega que le haya ofrecido 10 MDD a Kate del Castillo para una candidatura independiente

CIUDAD DE MÉXICO (13/DIC/2016).- Patricia Chapoy vive del chisme y de la difamación, afirmó Pedro Ferriz de Con, aspirante independiente a la Presidencia de la República.

En un mensaje por redes sociales, el periodista negó que haya ofrecido 10 millones de dólares a Kate del Castillo para una candidatura independiente.

“Primero. No le ofrecí a Kate del Castillo ni dinero ni candidatura ni nada. Segundo. No estoy buscando personajes para que sean candidatos ciudadanos. Y tercero, no tengo patrocinadores, empresarios que me lleven a eventos tan tristes, como estos que narra esta mujer que se llama Pati Chapoy.

“Pati Chapoy vive del mundo del espectáculo, y ese mundo es un mundo donde se pueden hacer muchos, muchos chismes”.

Dice la señora Pati Chapoy, añadió Ferriz, que le ofrecí a Kate 10 millones de dólares.

“No lo dice Kate, lo dice Patricia Chapoy, y Patricia Chapoy no tiene una idea de lo que son 10 millones de dólares”.

“Y esta mujer, Patricia Chapoy, vive de eso, yo entiendo que vive de eso, vive del chisme, vive de la difamación y vive de lo que hemos visto que ha usufructuado a lo largo de su vida”.

El periodista explicó que en la entrevista que Chapoy le hace Del Castillo, en ningún momento dice él le ofreció tal cantidad de dinero.

“Y asumir que esto fue así, que yo le ofrecí 10 millones de dólares, sería tanto como pensar que yo tengo 220 millones de dólares”.

Hace unos días, la actriz Kate del Castillo escribió en su cuenta de Twitter que aunque le preocupara la situación del país, no participará en las elecciones para el estado de México.

Ferriz de Con también mencionó que Kate del Castillo se queja de que le falsificaron una firma en un documento con el que supuestamente impugnaba las reglas para que hubiera candidatos independientes al gobierno del estado de México.

Y dijo que también el repudia el que hayan falsificado la firma.

“No sé quién lo hizo, pero sí sé que Kate del Castillo es una mujer honorable. Es una mujer que ha sido perseguida por la esposa del Presidente de la República, porque dijo que ella también había sido actriz de Televisa y que en ningún momento había recibido una indemnización tan grande, como la que supuestamente otras actrices, entiéndase La Gaviota, habían recibido y que le había permitido comprar una casa”.

El aspirante presidencial independiente destacó que Kate del Castillo tuvo la habilidad de encontrarse con "El Chapo", pero eso no la hace una criminal.

“Kate es una mujer que tuvo la habilidad de estar en contacto con ‘El Chapo’ para hacer de ‘El Chapo’ una serie, mas eso no la hace una narcotraficante. Eso no hace de Kate una persona que pudiéramos dudar de su honorabilidad”.