Descubren araña idéntica a sombrero de Harry Potter

La especia recuerda al sombrero seleccionador del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería

NUEVA DELHI, INDIA (13/DIC/2016).- El hallazgo de una nueva especie de araña que recuerda al sombrero seleccionador del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se ha ido apropiando de publicaciones científicas y de espectáculos del mundo.



La propia autora de la saga, la británica J.K. Rowling, escribió en su cuenta de Twitter que se sentía honrada por la selección del nombre y felicitó a los descubridores de la que llamó otra #FantasticBeast.



La nueva especie fue encontrada en la zona central de la cadena montañosa de los Ghats, en la costa oeste de India, y fue nombrada "Eriovixia gryffindori" pues recuerda el sombrero que asignaba a los alumnos de nuevo ingreso a alguna de las cuatro casas de Hogwarts.



La nueva araña de siete milímetros de largo y que no es venenosa, tiene una figura que, además del sombrero mágico, recuerda por el color y la forma a una hoja seca, estrategia con la que trata de pasar desapercibida.



De acuerdo a la caracterización científica el género Eriovixia Archer tiene un abdomen subtriangular y 20 subespecies, cuatro de las cuales viven en India, explica el trabajo publicado en la edición de diciembre del Indian Journal of Arachnology.



Los autores del descubrimiento, Javed Ahmed, Rajashree Khalap y Sumukha J. N., explican que escogieron el nombre para llamar la atención hacia el fascinante pero no siempre atendido mundo de los invertebrados y sus vidas secretas.