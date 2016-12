Las pasiones de Helena Rojo

La actriz revela los secretos con los que construyó a su personaje en el melodrama

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- La forma en que se hacen y se cuentan telenovelas en México han cambiado. El ritmo con el que se cuentan las tramas es otro y el argumento ya no es sobre un “bueno muy bueno contra un malo muy malo”. Ahora los personajes se mueven en una zona gris, y esto tiene fascinada a Helena Rojo.

La primera actriz encarna a “Natalia de San Román” en el melodrama “La Candidata”. Su personaje es la suma de todas las decisiones correctas e incorrectas que puede llegar a tomar una persona cualquiera, detalla la propia actriz en entrevista. “Me gusta sobre todo porque no es un personaje que a mi edad suelan aparecer fácilmente. Es una mujer real”.

“La Candidata”, protagonizada por Silvia Navarro y que se trasmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Las Estrellas, cuenta con una historia donde el elemento político siempre está presente, para Helena las tramas emocionales de los personajes se mueven por terrenos mucho más sutiles. “Ella —’Natalia de San Román’— tiene mucho contacto con personas de poder, pero no está metida en esos asuntos. Ella enfrenta mucho desamor, falta de atención y una corrupción interna enorme. Allí sí se parece a los políticos (risas)”.

“Natalia” es hija única de una familia adinerada y con inclinaciones artísticas. Se casa enamorada con “Omar” (Patricio Castillo), pero pronto descubre que éste intenta controlarla y que ella ocupe un segundo plano, como si fuese parte del decorado con el que arma su fachada de político mítico y padre de familia. Tras una primera etapa de conflictos y peleas, descubre que no conseguirá nada por ese camino y adopta una actitud distinta. Hacer su vida. Entonces comienza a salir con hombres jóvenes que la hacen sentir viva y deseada.

“En ese sentido no me identifico con ella (risas). Ella ha enfrentado muchas situaciones que son muy duras, y reacciona lo mejor que puede. Es una mujer que ha enfrentado una y otra vez fracasos y derrotas, como todas lo hemos tenido qué hacer. No juzgarla me ha ayudado mucho a darle mayor profundidad al papel”, agrega la actriz.

Adiós al camino probado

Con “La Candidata”, Televisa busca darle una sacudida más a la tradicional fórmula de la novela rosa, algo que para Helena Rojo resulta clave, si la intención es atraer a nuevas audiencias.

“Creo que era importante dar este paso y dejar atrás las historias de siempre. Ojo, estoy en pro del amor, entiendo la importancia de historias inspiradoras donde la gente se identifique, se sienta bien, se motiven. Pero hay ocasiones que es importante contar este tipo de historias, donde no hay ni buenos ni malos, sino seres humanos con debilidades y virtudes. Creo que eso le interesa más a la gente y a mí como actriz me resulta también mucho más entretenido”.

Helena agrega que otro punto que resulta clave para que la historia funcione es que el elenco esté convencido del proyecto. “Aquí hemos tenido suerte. Todos tenemos mucha suerte de ‘jalar’ en las misma dirección. No hay afanes de figuras o de que alguien diga ‘ya me cansé, ya me voy’. Todos, desde producción hasta dirección y actores, estamos en la misma sintonía de que es clave”. El elenco de “La Candidata” está conformado por Silvia Navarro, Víctor González, Ari Telch, Rafael Sánchez Navarro, Nailea Norvind y Patricio Castillo, entre otros.

Enfocada en la pantalla

Sin planes para hacer cine, pero con ganas de seguir en el teatro si la agenda lo permite. Así define sus proyectos alternos a la televisión Helena Rojo, quien recién concluyó gira con la puesta “Las muchachas del club” (donde comparte escena con Julissa, Norma Herrera, Benny Ibarra y Elizabeth Guindi.

La obra, una comedia teatral, le permitió visitar varios Estados de la República, aunque reconoce que se quedaron con ganas de venir a Guadalajara. Será en 2017 cuando se defina si siguen adelante con este proyecto o comienzan a trabajar en una nueva historia.