Gael García celebra con un '¡Ea, ea, ea!'

El actor está nominado por segundo año consecutivo a los Golden Globes; conoce el resto de las categorías

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- El 2016 fue ha sido un año redondo para Gael García Bernal, quien podría cerrar el círculo perfecto el próximo 8 de enero cuando se lleve a cabo la entrega de los Golden Globes 2017, bajo la conducción de Jimmy Fallon; y es que el tapatío está nominado a Mejor actor de comedia o musical por la serie de televisión “Mozart in the Jungle”.

Aunado a ello, esta serie también compite por un Globo de Oro como Mejor serie de TV de comedia o musical. Además, la cinta que coprotagoniza García Bernal, “Neruda”, dirigida por Pablo Larrain, recibió una nominación en la categoría de mejor cinta extranjera.

Este es el segundo año consecutivo que nominan al “Charolastra” por el rol de ‘Rodrigo De Souza’, una versión ficticia del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Por lo pronto, Gael ya expresó su emoción a través de Twitter en donde publicó: “¡Qué lunes más espectacular! Ando brincando de la emoción. Neruda, Mozart in the Jungle y su servidor nominados pal #GoldenGlobes ¡ea ea ea!”. Otro que expresó su alegría vía Twitter fue su gran amigo, Diego Luna, quien publicó “Qué grandes noticias las dos!!!! Felicidades querido!!!”.

Cabe señalar que “Mozart in the Jungle” es una serie de televisión producida por Amazon Studios, la cual en el 2015 ganó dos Globos de Oro: Mejor actor en una serie de TV–Comedia, para Gael García Bernal y Mejor serie de TV–Comedia. La historia está basada en las memorias “Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music”, escritas en 2005 por la oboísta Blair Tindall sobre su carrera profesional en Nueva York.

Los favoritos

En cuanto al resto de las nominaciones, “La La Land” parte como la gran favorita - nominada a Mejor película comedia o musical- tras ser la ganadora absoluta en los recién entregados Critics’ Choice Awards, mientras que Casey Affleck —nominado a Mejor actor de drama— parece destinado a llevarse el Globo de Oro por su trabajo en “Machester by the Sea”.

Así mismo, para entra entrega habrá una lucha por quedarse con el galardón a Mejor actriz de drama entre Natalie Portman e Isabelle Huppert, por las cintas “Jackie” y “Elle”, respectivamente.

Las sorpresas

Una nominación que alegró a muchos y levantó la ceja de otros fue la “Deadpool”, filme que compite en la categoría de “Mejor película comedia o musical”, y en esa misma clasificación también apareció, sin que nadie lo esperara, “Sing Street: éste es tu momento”, la cual es un joya independiente.

Por otro lado, las predicciones también lucen complicadas en televisión, pues el reino de “Game of Thrones” podría ser amenazado por producciones como “The Crown”, “Stranger Things” y “Westworld”.

CONOCE A TODOS LOS NOMINADOS

MEJOR PELÍCULA COMEDIA O MUSICAL

• “20th Century Women”

• “Deadpool”

• “Florence: La mejor peor de todas”

• “La La Land”

• “Sing Street: Éste es tu momento”

MEJOR DIRECTOR

• Damien Chazelle, “La La Land”

• Tom Ford, “Animales nocturnos”

• Mel Gibson, “Hacksaw Ridge”

• Barry Jenkins, “Moonlight”

• Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”

MEJOR ACTRIZ COMEDIA O MUSICAL

• Annette Bening, “20th Century Women”

• Lily Collins, “Rules Don’t Apply”

• Hailee Steinfeld, “The Edge of Seventeen”

• Emma Stone, “La La Land”

• Meryl Streep, “Florence: La mejor peor de todas”

MEJOR ACTOR COMEDIA O MUSICAL

• Colin Farrell, “La langosta”

• Ryan Gosling, “La La Land”

• Hugh Grant, “Florence: La mejor peor de todas”

• Jonah Hill, “Amigos de armas”

• Ryan Reynolds, “Deadpool”

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

• “Divines”

• “Elle”

• “Neruda”

• “The Salesman”

• “Toni Erdmann”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

• “Kubo y la búsqueda samurái”

• “Moana: Un mar de aventuras”

• “My Life as a Zucchini”

• “Sing”

MEJOR SERIE DE DRAMA

• “The Crown”

• “Game of Thrones”

• “Stranger Things”

• “This Is Us”

• “Westworld”

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

• “Atlanta”

• “Blackish”

• “Mozart in the Jungle”

• “Transparent”

• “Veep”

MEJOR ACTRIZ DRAMA

• Caitriona Balfe, “Outlander”

• Claire Foy, “The Crown”

• Keri Russell, “The Americans”

• Winona Ryder, “Stranger Things”

• Evan Rachel Wood, “Westworld”

MEJOR ACTOR DRAMA

• Rami Malek, “Mr. Robot”

• Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

• Matthew Rhys, “The Americans”

• Liev Schreiber, “Ray Donovan”

• Billy Bob Thornton, “Goliath”

MEJOR ACTRIZ COMEDIA O MUSICAL

• Rachel Bloom, “Crazy Ex-Girlfriend”

• Julia Louis-Dreyfus, “Veep”

• Sarah Jessica Parker, “Divorce”

• Issa Rae, “Insecure”

• Gina Rodriguez, “Jane the Virgin”

• Tracee Ellis Ross, “Blackish”

MEJOR ACTOR COMEDIA O MUSICAL

• Anthony Anderson, “Blackish”

• Gael Garcia Bernal, “Mozart in the Jungle”

• Donald Glover, “Atlanta”

• Nick Nolte, “Graves”

• Jeffrey Tambor, “Transparent”

MEJOR ACTOR DRAMA

• Casey Affleck, “Manchester by the Sea”.

• Joel Edgerton, “Loving”.

• Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”.

• Viggo Mortensen, “Capitán fantástico”.

• Denzel Washington, “Fences”.

MEJOR ACTRIZ DRAMA

• Amy Adams, “La llegada”

• Jessica Chastain, “Miss Sloane”

• Isabelle Huppert, “Elle”

• Ruth Negga, “Loving”

• Natalie Portman, “Jackie”

MEJOR PELÍCULA DRAMA

• “Hacksaw Ridge”

• “Hell or High Water”

• “Lion”

• “Manchester by the Sea”

• “Moonlight”