Kate del Castillo rechazó propuesta de presentarse a elecciones

Señala que dijo que no a la oferta que le hicieron para ser candidata al Gobierno del Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO (12/DIC/2016).- La actriz Kate del Castillo dijo hoy haber rechazado una oferta que le hicieron a mediados de año para ser candidata al Gobierno del Estado de México, y que la impugnación que salió a su nombre contra la convocatoria electoral es falsa.

En una entrevista concedida a TV Azteca, la intérprete mexicana defendió que "tiene que haber una falsificación" en la impugnación a la convocatoria para candidatos independientes para el Gobierno del estado central en el periodo 2017-2023.

El pasado 30 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que Del Castillo había impugnado la base de la convocatoria en la que se impide participar a aquellas personas que cuenten "con una o más nacionalidades distintas a la mexicana".

"Alguien lo hizo con mi nombre y con mi firma seguramente, yo nunca acepté eso, se me propuso, pero nunca lo acepté", aseguró la actriz, quien también tiene nacionalidad estadounidense y reside desde hace años en ese país.

Señaló que en "junio o julio" de este año le hicieron la propuesta de presentarse y que contestó "no", pero que quienes le hicieron la oferta no se contentaron con su respuesta y le dijeron que tenía tiempo y no tenía que decidir en el momento.

"Te agarran de una manera que dices, claro que me gustaría ayudar a México, y yo sé que sería incapaz de robar un solo centavo, y quisiéramos políticos honestos (...) pero la verdad yo soy actriz y no voy a dejar mi carrera como actriz para irme de política a México", explicó.

La actriz mencionó que tal vez no fue "contundente" en su respuesta. "O tal vez lo dije varias veces y no me quisieron escuchar, que creo que fue lo que pasó", añadió Del Castillo.

"Pareciera que yo quiero meterme en la política y nunca lo he querido hacer, porque no sé de política, no tengo ni idea, no entiendo de política, no me gusta, me caen muy mal todos los políticos", sentenció.

Pese que a lo largo de la entrevista, grabada en la casa de la actriz en EE.UU, Del Castillo no se refiere en ningún momento a la persona concreta que le hizo la propuesta, la presentadora del programa, Pati Chapoy, aseguró que el periodista Pedro Ferriz llegó a ofrecerle diez millones de dólares por presentarse.

Del Castillo es investigada por la fiscalía mexicana por sus vínculos con Joaquín "el Chapo" Guzmán, para saber si recibió dinero del narcotraficante para su marca de tequila o el rodaje de una película sobre la vida del líder del cártel de Sinaloa.

La fiscalía emitió en febrero pasado una orden de localización de la artista, con efectos solo para México.

No obstante, en agosto de este año la intérprete obtuvo un amparo que le permite ingresar al país sin tener que comparecer ante las autoridades.