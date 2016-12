Sum 41 y su nostálgica noche en Guadalajara

La banda de punk rock tuvo una frenética noche ante un C3 lleno.

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Reza un viejo proverbio "más vale tarde que nunca" y este aplicó el pasado 11 de diciembre cuando los canadienses de Sum 41 tocaron por primera vez en Guadalajara.

EL C3 Stage lució chico ante la multitud que hizo un sold out dejando a muchos sin un boleto de entrada. Atrás quedaban las bermudas y patinetas entre los presentes quienes oscilaban entre 20 y 30 años de edad. Una de las bandas con quien pasaron su pubertad estaba en la casa.

Canciones de Green Day, Blink 182 y My Chemical Romance resonaban una y otra vez, para recalcar que era una noche de nostalgia y de desempolvar viejas letras que desde años tararean los cientos que llenaron el lugar.

A las 21:30 con un intro de canciones metaleras, salieron al entarimado Deryck Whibley, Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker y el recién integrado Frank Zummo tras la salida de "Stevo" Jocz baterista original. El grito de guerra 'The hell song', comenzó la frenética noche.

Le siguieron 'Over My Head' y el primer sencillo de su nuevo placa -13 Voices- 'Fake My Own Death'.

La gira tenía el pretexto de dos cosas: el nuevo material y los 15 años que cumplía 'All Killer No Filler' , su primer trabajo de estudio con el que alcanzaron el éxito internacional con lo cual hicieron su gira por latinoamerica pisando Chile, Argentina, Brasil, y las ciudades de Monterrey y México

Deryck, fundador, guitarrista, vocal y líder de la banda, se mostró como un gran frotman: alentador, emocionado, recorriendo el escenario en todo momento ante quienes saltaban en sus lugares y quienes se subían a bardas o sitos en donde pudieran apreciar mejor a sus ídolos.

En la noche hubo tiempo para recorrer sus seis discos de estudio, pero también para covers, siendo el más ovacionado el de los británicos Queen 'We Will Rock You' en una versión punk y puedes verlo AQUÍ.

La velada estaba por terminar pero no podían dejar de lado los ya clásicos éxitos y por los que muchos terminarían desgarrando gargantas: 'Still Waiting', 'In Too Deep' y la más esperada de noche...desde hace 15 años 'Fat Lip'.

Previo al show de Sum 41, Kuerda y Buen Viaje fueron las agrupaciones locales que calentaron motores para el platillo principal.

Aquí puedes ver videos del concierto Link

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO