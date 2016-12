Rock electrónico con Bob Moses

El dúo se presentará este miércoles en Guadalajara en el BMLS Showcenter

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- El dúo Bob Moses se presentará este miércoles en Guadalajara en el BMLS Showcenter. Con su disco Days Gone By bajo el brazo (de 2015, con edición especial este 2016), este proyecto de rock electrónico originario de Canadá viene a ofrecer un espectáculo lleno de energía, beats y canciones bailables para deleitar a sus seguidores.

Bob Moses está compuesto por Jimmy Vallance y Tom Howie, quienes fueron nominados a los premios Grammy por su tema "Tearing me Up" (desprendido del LP Days Gone By), en la categoría de Best Dance Recording. Con una discografía que se extiende hasta el 2012, cuando publicaron su EP Hands to Hold, Bob Moses ha lanzado en subsecuentes años otros EP como Far from the Tree (2013) y First to Cry (2014), materiales que sumados a su disco de larga duración les han dado un nombre dentro de la escena electrónica. Esto los ha llevado a presentarse en aclamados foros como los festivales Coachella, Lollapalooza o Governors Ball: en su ascenso a la fama, también han girado por Europa y Sudamérica. Para la edición especial de Days Gone By, subtitulada Never Enough, contaron con la producción de remixes de parte de los djs Joris Voorn y A-Trak, y del también nominado a los Grammys RAC.

Además del tema por el que están nominados al Grammy, canciones como "Like it or Not", "Before I Fall", "Touch and Go", "All I Want" dan cuenta la amplia gama que ofrece su sonido. El encuentro musical de Bob Moses combina la electrónica, aportada por Jimmy Vallance, y las canciones compuestas con guitarra, más orgánicas, con la creatividad de Tom Howie: "Tomamos lo mejor de los dos mundos", ha declarado Jimmy. Su acto en vivo, como el que presentarán en Guadalajara, refleja esa combinación sonora.

La noche del miércoles comenzará con los sets de Iñigo Vontier y Sequencers.

ASISTE

Bob Moses, miércoles 14 de diciembre, 22:00 horas, BMLS Showcenter (Avila Camacho, núm. 1567).

Boletos en taquilla y en el teléfono 33 2189 8869. En las redes sociales de El Informador tenemos tres pases dobles para nuestros lectores.