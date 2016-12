Gael García va por el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia

El mexicano recibe la nominación por su trabajo en la serie 'Mozart in the Jungle'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (12/DIC/2016).- El actor mexicano Gael García Bernal fue nominado este lunes en la categoría "Mejor Actor de Comedia/Musical" de los Globos de Oro, que ganó este año por este mismo papel como un director de orquesta.

García Bernal competirá contra Anthony Anderson ("Black-ish"), Donald Glover ("Atlanta"), Nick Nolte ("Graves") y Jeffrey Tambor ("Transparent").

El mexicano interpreta a Rodrigo De Souza, una versión ficticia del director venezolano Gustavo Dudamel, que asume la conducción de la Orquesta Sinfónica de Nueva York.

Sus aventuras se cruzan con las de la oboísta Hailey (Lola Kirke), quien busca su gran oportunidad en la música.

La serie, que ganó también el Globo de Oro como Mejor Comedia en 2016, está basada en el libro "Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music", en el que el oboísta Blair Tindall relata su experiencia como músico en Nueva York.

La tercera temporada se estrenó el 9 de diciembre y contará entre su elenco con la actriz italiana Monica Bellucci.

"En esta temporada Rodrigo está viviendo una de sus fantasías, que incluye además una de mis fantasías, porque a través de Rodrigo me expreso yo mismo. Rodrigo puede conocer a Alessandra, la Fiamma, y yo pude conocer a Mónica", dijo por estos días.

García Bernal es también protagonista en "Neruda", nominada por su parte como "Mejor Película Extranjera".