'La La Land' parte como la favorita en los Globos de Oro

El musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone lidera las nominaciones

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (12/DIC/2016).- El musical "La La Land" parte como la gran favorita para la 74 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, seguida por los dramas "Moonlight", con seis, y "Manchester by the Sea", con cinco.

Otros títulos con grandes opciones para la ceremonia del próximo 8 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, EU) son "Florence Foster Jenkins" y "Lion", ambas con cuatro candidaturas, así como "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water" y "Nocturnal Animals", con tres.

"Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Lion", "Manchester by the Sea" y "Moonlight" competirán como mejor película dramática, mientras que "La La Land", "Deadpool", "20th Century Women", "Sing Street" y "Florence Foster Jenkins" lo harán como mejor película de comedia o musical.

En el terreno de mejor actor dramático, los contendientes son Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Joel Edgerton ("Loving"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Denzel Washington ("Fences").

Como mejor actriz dramática, la galardonada saldrá entre Amy Adams ("Arrival"), Jessica Chastain ("Miss Sloane"), Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving") y Natalie Portman ("Jackie").

Dentro de la categoría de comedia o musical, los nominados como mejor actor son Colin Farrell ("The Lobster"), Ryan Gosling ("La La Land"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins"), Jonah Hill ("War Dogs") y Ryan Reynolds ("Deadpool").

Las actrices en liza son Annette Bening ("20th Century Women"), Lily Collins ("Rules Don't Apply"), Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen"), Emma Stone ("La La Land") y Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").