Mariah Carey, la excéntrica vida de una diva

A partir de este martes por E! Entertainment adéntrate a la intimidad de la llamada ‘Artista de la Década’

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Podrá ser criticada por el exceso de photoshop en sus fotografías y álbumes, envidiada por estar recostada en las entrevistas con un séquito de personas cuidándole el maquillaje y el peinado, pero lo cierto es que Mariah Carey es un diamante vocal en medio de una industria musical voluble que fabrica artistas con el mismo sonido y la misma propuesta.

Es una auténtica diva, un icono de los noventa con una prodigiosa voz que ha traspasado las fronteras del mundo y la memoria colectiva. Es un personaje excéntrico y radiante que no puede pasar desapercibido, ni ser desaprovechado, por eso la cadena E! Entertainment la fichó para realizar una docuserie de su vida privada y profesional, de cómo lidiar con la fama, con los múltiples compromisos, la organización de una gira de conciertos y su faceta de madre, pues sus pequeños Moroccan y Monroe Cannon la acompañan en la gira mundial.

Mañana en punto de las 22:00 horas se estrena a nivel internacional su programa “Mariah’s World” donde la estrella ganadora de varios Grammys le abre la puerta a su público para que descubra que no es tan distinta de lo que proyecta en la realidad en medio de paparazzis, entrevistas y dramas de la vida cotidiana. Mariah y Stella Bulochnikov —su manager— son las productoras ejecutivas de la emisión y en ocho episodios, el público podrá ver cómo la ex novia de Luis Miguel enfrenta sus responsabilidades.

El primer capítulo ofrece un adelanto de lo exótica que puede ser Mariah, como viajar en crucero, en un yate de lujo a mitad del mar y tirarse un chapuzón en medio de la nada. También presenta a su alter ego “Bianca” que aún es más seductora y voluble que la propia artista. Al estilo “Miranda Priestly”, Stella, está buscando una asistente que le aguante el paso a la cantante, mientras que la propia Mariah está en la selección de bailarines para la gira que ya está en puerta.

Mariah Carey, quien recientemente terminó su relación sentimental con el magnate James Packer, ya encontró consuelo en otros brazos. La estrella de 46 años y el bailarín Bryan Tanaka de 33 están divirtiéndose plácidamente; hace unos días fueron captados en las playas de Hawai entre besos y arrumacos, la amistad entre ambos comenzó cuando él ingresó en el cuerpo de baile de la cantante. Y en su programa “Mariah’s World” se podrán observar los sentimientos que hay entre los dos.

¿Amigas o rivales?

Stella tiene un carácter recio, es una mujer decidida que sabe manejar sus cartas, pero esto generará tensión en el crew de Mariah, que consiste en un director creativo, estilistas, maquilladores y bailarines. Como primer paso para llevar la carrera de Mariah a nuevas alturas, Stella coordina su primera gira mundial en más de una década. En un grupo lleno de fuertes personalidades, surgirán conflictos y se acumularán los roces, dejando a la diva misma en medio de tensas situaciones.

LABOR ALTRUISTA

Con mucho corazón

Entre los muchos reconocimientos de la intérprete de “Without You” destaca ser nombrada ‘Artista de la Década’ por Billboard, y la Artista Femenina con mayores ventas del Milenio por los World Music Awards. Ganadora también de un reconocimiento por parte del Congreso, Mariah Carey ha donado su tiempo y energía a favor de una serie de causas filantrópicas, incluyendo: Save The Music, World Hunger Relief, la Fundación del SIDA de Elton John, y Make-A-Wish Foundation, la cual le otorgó el Wish Icon Award 2006 y lo rebautizó permanentemente como Mariah Carey Wish Icon Award en su honor.

NUMERALIA

220 millones de discos vendidos en el mundo.

18 sencillos Número Uno.

5 Premios Grammy.

21 American Music Awards.

14 Premios Billboard.

1 Premio Icon de los BMI Awards.