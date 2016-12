Los Globos de Oro anunciarán este lunes a sus nuevos pretendientes

Según expertos, las cintas 'Manchester by the Sea', 'Moonlight' y 'Silence' son las favoritas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (11/DIC/2016).- La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunciará este lunes los candidatos a la 74 edición de los Globos de Oro, una cita que señala el comienzo de la temporada de premios en la industria estadounidense.

Don Cheadle, Laura Dern y Anna Kendrick serán los encargados de dar a conocer los candidatos a partir de las 5:15 de la madrugada, hora local (13.15 GMT), durante un evento que tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (Califoprnia).

Según expertos de la prensa estadounidense, obras como "Manchester by the Sea", "Moonlight", "Silence", "Fences", "Lion", "Jackie" o "Hacksaw Ridge" parten como las favoritas para entrar entre las candidatas a mejor película de drama.

Además, "La La Land" y "20th Century Women" son vistas como las grandes contendientes a aparecer entre las aspirantes como mejor película de comedia o musical.

En la vertiente dramática, Casey Affleck ("Manchester by the Sea") y Denzel Washington ("Fences") tienen todas las papeletas para figurar entre los aspirantes a la estatuilla de mejor actor, igual que Natalie Portman ("Jackie") y Amy Adams ("Arrival") entre las actrices.

En el terreno de comedia o musical, los actores con más opciones son Ryan Gosling ("La La Land") y Ryan Reynolds ("Deadpool"), al igual que las actrices Emma Stone ("La La Land") y Annette Bening ("20th Century Women").

Entre los actores de reparto, nombres que suenan como seguros son los de Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or High Water"), Viola Davis ("Fences") y Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

Asimismo, el reconocimiento como mejor director podría poner en liza a artistas veteranos como Martin Scorsese ("Silence") y Mel Gibson ("Hacksaw Ridge") frente a jóvenes talentos como Damien Chazelle ("La La Land") y Barry Jenkins ("Moonlight").

Incluso el chileno Pablo Larraín podría hacerse hueco con "Jackie" y meter a "Neruda" entre las cintas candidatas al galardón como mejor filme extranjero, donde tal vez coincida con el español Pedro Almodóvar por "Julieta".

En el aspecto televisivo, la corona de mejor drama podría ir a parar a series como "Game of Thrones", "The Crown", "Westworld", "Stranger Things" o "This Is Us", mientras que por el título de mejor comedia podrían competir "Atlanta", "Divorce", "Insecure", "Orange Is the New Black", "Transparent" o "Veep".

Tampoco faltarán a la cita actores como Sarah Paulson ("The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"), Tom Hiddleston ("The Night Manager"), Thandie Newton ("Westworld"), Rami Malek ("Mr. Robot") o Julia Louis-Dreyfus ("Veep").

Y el mexicano Gael García Bernal, ganador el año pasado como mejor actor de comedia, a buen seguro que repetirá nominación por su desempeño en "Mozart in the Jungle".

Por último, en el campo de mejor serie limitada, las favoritas son "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", "The Night Manager", "The Night Of", "American Crime" y "Gilmore Girls: A Year in the Life".

La 74 edición de los Globos de Oro, que será presentada por Jimmy Fallon, tendrá lugar el próximo 8 de enero en el hotel Beverly Hilton, una gala en la que Meryl Streep, ganadora de ocho de esos galardones, recibirá el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica.