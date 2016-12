Kika Edgar seduce en su debut en el Lunario

La cantante y también actriz deleitó a sus fans con temas de su más reciente álbum

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2016).- La cantante tamaulipeca Kika Edgar dio cuenta de su portentosa y sutil voz en su debut en el Auditorio Nacional luego de 10 años de trayectoria, como parte de "Nuevas Canciones Tour".



Al filo de las 21:00 horas de ayer viernes, la también actriz, ataviada con un elegante vestido color blanco con motivos dorados, irrumpió en el escenario y con el carisma que la caracteriza deleitó a sus fans con temas de su más reciente álbum, "Nuevas Canciones", pero también interpretó covers de artistas como Yuri, Francisco Céspedes y Armando Manzanero, entre otros.



"Sin él" y "Lo siento mi amor" fueron dos de los temas que desde un inicio pusieron al público a corear a todo pulmón y es que la atmósfera que se respiraba iba del amor al desamor, de la felicidad a la amargura, y uno a uno los temas hacían vibran el foro.



"Wow. Estoy muy contenta, gracias, gracias por estar en esta noche tan mágica para todos nosotros. Estoy emocionada porque a 10 años de trayectoria es la primera vez que se me hace cantar aquí y lo mejor es saber que el cariño y el respeto es mutuo", expresó.



La intérprete ahondó sobre el respeto compartiendo que era uno de los valores fundamentales de la carrera, conocimiento que fue adquirido a través de sus mentores, entre ellos Lupita D'Alessio, José José y Juan Gabriel, de quienes dijo:



"Ellos fueron dejando en mí virtudes y cualidades que quiero compartir con ustedes".



En tributo a otra de sus mentoras, la veracruzana Yuri, Kika Edgar interpretó algunos de sus éxitos: "Yo te pido amor, "La maldita primavera" y "Y detrás de mi ventana".



Con gran simpatía, la también actriz interactuó con su público sobre la alegría, el amor y la desconfianza, emociones que mencionó forjan el carácter "y lo que somos hoy, es decir, lo que hemos llegado a ser".



"Por eso es que las decisiones fuertes, nos hacen cambiar el rumbo de nuestras vidas", señaló previo a interpretar "No me hagas llorar" al lado de Carlos Macías, su compositor.



La ecléctica velada incluyó también los éxitos de "Esta vida loca", de Francisco Céspedes; "Adoro", de Armando Manzanero; "Hoy voy a cambiar", de Lupita D'Alessio; "Ya te olvide", de Yuridia", "Ojalá que te mueras", de grupo Pesado, y "Así no te amará jamás", de Amanda Miguel.



Entre muestras de cariño y porras, Kika Edgar compartió que sin planearlo y por cuestiones del destino la acompañaba un amigo que era muy importante en su vida, Ernesto D'Alessio, con quien comenzó su camino y de quien aprendió mucho.



"El tener respeto a uno mismo, al escenario, al público. Él no lo sabe pero la primera vez que lo vi fue en Los Miserables y lo veía muy muy grande y quería seguir tus pasos por el amor y cariño que le tiene a la música", sostuvo previo a que Ernesto subiera al escenario a petición del público.



Aunque pusieron en jaque a los músicos, los dos artistas pronto se pusieron de acuerdo para interpretar "Amar y querer", uno de los éxitos de José José.



Tras la emoción que provocó esa interpretación, la cantante no podía bajar el ritmo de la actuación por lo que continuó su show con "Puedo jurarlo", que dio pie a "No soy el aire", canción que cantó junto con Mauricio Martínez.



Por espacio de dos horas, la tamaulipeca conquistó el oído del público y aunque su actuación concluiría con el tema "Ahora tú", regresó para cerrar con broche de oro su debut interpretando tres temas más, entre ellos "Acariciame".