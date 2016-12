Film Radar: Capitán Fantástico

Viggo Mortensen protagoniza una de las cintas mejor reseñadas de 2016

GUADALAJARA, JALISCO (10/DIC/2016).- Desde su estreno en la sección Un certain regard del Festival de Cannes, donde ganó el premio de dirección, Capitán Fantástico ha realizado un interesante recorrido, obteniendo estupendas reseñas y comentarios tanto de la crítica como del gran público. Y no es para menos: se trata de un filme que conmueve al exprimir las zonas precisas del género híbrido conocido como dramedy (es decir, comedia dramática), emplazándose así a tocar fibras sensibles.



Viggo Mortensen encarna a un padre de familia que vive con sus retoños en territorio salvaje, donde prácticamente los ha entrenado para sobrevivir. En la montaña, los chicos han forjado sus respectivas —y variopintas— personalidades así como su visión del mundo. Empero, todo se cimbra cuando ocurre una tragedia y se ven obligados a dejar su vida ermitaña para volver a la civilización. Los chicos conocen así a su abuelo y comienzan los reproches y preguntas: ¿por qué su padre decidió criarlos y educarlos en un ambiente silvestre, austero y peligroso?, ¿por qué se les negó la oportunidad de ir a una escuela normal y de conocer amigos?



Capitán Fantástico suena como el título de una película de superhéroes. Puede que la reflexión suene simplista y chocante, pero la verdad es que, a final de cuentas, la cinta sí trata sobre el heroico/maltrecho/complicado papel de un padre que ostenta el superpoder más grande de todos: amar a sus hijos y hacer —con aciertos y errores— lo que cree que es mejor para ellos. La cinta ya le valió a Mortensen una nominación a los Independent Spirit Awards y podría llevarlo a otras nominaciones. No dejes de verla a partir de este fin de semana en las salas de cine local.



Capitán Fantástico

(Captain Fantastic)

De Matt Ross.

Con Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Kathryn Hahn, Steve Zahn, Frank Langella.

Estados Unidos, 2016.

OTROS ESTRENOS

EL FIN DEL SUEÑO AMERICANO

Ewan McGregor debuta como director en este intenso drama sobre una ex estrella de atletismo y una ex reina de belleza que forman la pareja americana perfecta.

UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS

Premiada y fulminante cinta dirigida por Rodrigo Plá sobre una mujer agobiada porque el seguro se rehúsa a cubrir lo que su enfermo marido necesita para poder sobrevivir.

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

La división de una compañía tecnológica está a punto de cerrar, hasta que su director decide que una fiesta navideña desenfrenada es la herramienta para salvar el trabajo de sus empleados.