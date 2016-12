Planean tercera temporada de 'Club de Cuervos'

''Me atrapa esa idea y poco a poco estamos moviendo la carroza en ese camino'', admite el guionista y productor

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2016).- Apenas se estrenó la segunda temporada de "Club de Cuervos" y la producción ya planea la tercera etapa, debido al éxito de esta serie sobre futbol.



"Lo que amo tanto de esta serie es que prácticamente todos tenemos hermanos y sabemos la experiencia de lo que es lidiar con uno, la historia habla de eso primero", señaló el director Gary Alazraki a los medios.



Tanto Alazraki, como los actores Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño se declararon completamente ajenos al futbol previo a involucrarse en este proyecto.



"(Mariana) no sabía nada, yo tampoco y Gary menos, no hay una sola persona en la producción, bueno Chava Espinoza, pero eran dos contra cincuenta ignorantes, por eso fue tan divertido", agregó Luis Gerardo Méndez.



Y aunque el director prefirió no adelantar la temática de la tercera temporada, el creativo de la serie tiene en mente llevar al equipo de "Nuevo Toledo" a la Libertadores.



"Me atrapa esa idea y poco a poco estamos moviendo la carroza en ese camino", admitió el también guionista.



En tanto, la segunda temporada de esta serie ya se encuentra disponible en Netflix, y ahora se verá cómo una mujer busca destacar en un mundo masculino, con "Isabel Iglesias" en la presidencia del "Club de Cuervos" que tras ser derrotado 0-1 por los Xolos de Tijuana, ahora jugará en segunda división.