Concierto 'Sinfónica Rock' a beneficio del Hospital Civil

Ofrecido por la Velada Sinfónica y la Orquesta Sinfónica Independiente de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (10/DIC/2016).- En beneficio de pacientes del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), se realizará en el Teatro Diana el Concierto Sinfónica Rock, un ensamble de un grupo de rock, orquesta sinfónica y coros.



El concierto será ofrecido por la Velada Sinfónica y la Orquesta Sinfónica Independiente de Guadalajara (OSIG) el 14 de diciembre, a las 21:00 horas, en beneficio de pacientes de dicho nosocomio, a través de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer A.C.



Manuel Orozco, productor general de Sinfónica Rock y Benjamín Becerra Rodríguez, director del HCG "Fray Antonio Alcalde", dieron a conocer que los boletos estarán a la venta en la taquilla del teatro y a través de Ticketmaster.



La maestra Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, destacó que 50 por ciento del dinero recabado por venta de boletos a beneficio de la fundación será entregado al HCG.



Además, invitó a las personas que asistan con una cobija para repartirlas a los pacientes y sus familiares el 15 de diciembre en el "Fray Antonio Alcalde" y el 16 de diciembre en el "Dr. Juan I Menchaca".



Añadió que el voluntariado es fundamental en muchas de las actividades del HCG. Gracias al voluntariado hay dos comedores para familiares de los pacientes en las unidades "Fray Antonio Alcalde" y "Dr. Juan I Menchaca" y está en proceso de construcción un tercero.



Los asistentes al concierto revivirán los mejores momentos del rock y del rock pop, desde los años 60 hasta nuestros días.



Serán interpretadas canciones de The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Santana, Eagles, Earth Wind & Fire, Coldplay, The Mamas & The Papas, Garry Moore; baladas de Cat Stevens, Billy Joel, Whitney Houston, Donna Summer, Bee Gees, Gladys Knight, y algunos temas de los años 70 en español.



En el concierto participarán artistas como Manuel Orozco (vocalista) y Andrea Bayardo, una de las mejores voces de Jalisco, entre otros, detalló el maestro Guillermo Salvador, director musical y artístico de Sinfónica Rock y de la OSIG.



Sinfónica Rock se ha presentado desde hace cuatro años en conciertos masivos y espectáculos privados en foros como el Teatro Degollado, el Hospicio Cabañas, Expo Guadalajara, Plaza de las Américas, Teatro Pablo de Villavicencio (Culiacán, Sinaloa) y otros del país.



El maestro Manuel Orozco se inició en la música con el grupo de rock The Phatals. En 1978 empezó como solista y participó en el proyecto Chante en la Alianza Francesa interpretando música popular en francés con un ensamble de músicos de rock y sinfónicos y fue cofundador y solista del grupo de rock Fruta madura.



En 2012 formó el grupo musical Manuel Orozco Rock, considerada por muchos la mejor banda tapatía de rock clásico.



El maestro Guillermo Salvador tiene una trayectoria de 26 años con una sólida formación musical y ha sido titular de diversas agrupaciones sinfónicas en México, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Jalisco, de 1997 a 2002.