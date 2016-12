'Amor eterno' reanudará funciones hasta enero: Ernesto D'Alessio

A petición de la dueña del Teatro San Rafael, se cancelan las muestras lo que resta del año

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2016).- El actor Ernesto D´Alessio informó que la obra musical "Amor eterno", reanudará funciones hasta el 20 de enero en el mismo Teatro San Rafael, en donde este viernes canceló sus funciones por tercera ocasión.



Dijo que el motivo por el que el productor Omar Suárez decidió no dar presentaciones lo que resta del año es porque está obedeciendo una petición que le hizo la dueña del recinto Fela Fábregas.



"Me acaba de decir la producción, el por qué se canceló esta noche la obra de teatro y la razón principal es que Fela Fábregas obviamente está tensa y le pidió a Omar que no presentaramos el montaje", declaró.



"Entonces él accedió a no dar funciones lo que resta de 2016", agregó el cantante a los medios.



Comentó que el próximo año seguirá siendo parte de este proyecto, no sólo por el cariño que le tiene a la obra, sino porque cuenta con un contrato con Suárez.



"Cada vez que él me pida que tengo que estar en el teatro, yo tengo que estar ahí, si algún actor decide ya no estar, será cuestión personal", subrayó.



Asimismo, confesó que esta situación sí lo afecta emocionalmente, porque considera que es una puesta en escena de calidad que el público que la pudo ver, salió muy satisfecho.



Finalmente, contó que se regresará a Monterrey, Nuevo León, con su familia para disfrutar de las fiestas navideñas y que continúa en el montaje "La Dama de Negro", que cambiará de sede, del Teatro Rafael Solana, al Ofelia.