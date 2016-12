Madonna cuenta historia personal en premiación de Billboard

La Chica Material, que el viernes fue reconocida como mujer del año, habló emotivamente sobre cómo fue violada a punta de cuchillo

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (09/DIC/2010).- Madonna hizo un emotivo relato personal al hablar durante el evento anual Billboard Mujeres en la Música, que destaca la lucha de mujeres en la industria musical.

La Chica Material, que el viernes fue reconocida como mujer del año, habló emotivamente sobre cómo fue violada a punta de cuchillo, cómo enfrentó a sus críticos, y cómo fue insultada con palabras como "zorra", "arpía" y "Satanás" durante su carrera.

"Recuerdo sentirme paralizada. Me tomó bastante recuperarme y volver a ser creativa, continuar con mi vida. Me apoyé en la poesía de Maya Angelou, y los ensayos de James Baldwin, y en la música de Nina Simone. Recuerdo que deseaba tener una colega femenina a la que pudiera acudir por apoyo", dijo la cantante de 58 años en Pier 36, donde entre los asistentes se encontraban Shania Twain, Nick Jonas, Anderson Cooper y docenas de ejecutivos de la industria musical.

"La gente dice que soy polémica, pero creo que lo más polémico que he hecho es sobrevivir", agregó Madonna en otro momento. "Michael ya no está aquí. Tupac se fue. Prince se fue. Whitney ya no está. Amy Winehouse se fue. David Bowie ya no está. Pero yo sigo de pie".