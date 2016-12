Taylor Swift y Zayn Malik lanzan sorpresivo dueto

El sencillo 'I don't wanna live forever' será parte de la banda sonora de 'Cincuenta sombras más oscuras'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (09/DIC/2016).- Taylor Swift y Zayn Malik lanzaron un sorpresivo dueto, parte de la banda sonora de “Cincuenta sombras más oscuras”.

Swift y el ex integrante de One Direction compartieron parte del sencillo "I Don't Wanna Live Forever" en Twitter el jueves por la noche. La canción completa ya está disponible en iTunes.

"I Don't Wanna Live Forever" fue escrita por Swift, Sam Dew y Jack Antonoff de Fun. Antonoff también produjo la pieza.

Antonoff coescribió tres canciones con Swift para su exitoso álbum "1989", incluyendo "Out of the Woods".