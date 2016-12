Alejandro Sanz visita entrenamiento del Real Madrid

Durante la visita, Sanz recibe una camiseta de parte de Ramos

MADRID, ESPAÑA (09/DIC/2016).- El cantante Alejandro Sanz, cuya gira pasó esta semana por Madrid, acudió a la ciudad deportiva de Valdebebas para presenciar el entrenamiento del Real Madrid, charló y se fotografió con jugadores madridistas y recibió una camiseta de regalo de su amigo Sergio Ramos.

"Vine a ver el entrenamiento. Nunca había visto uno y me apetecía la idea. He conocido a toda la plantilla y me parecen unos chicos maravillosos. Me gusta y me ilusiona mucho este equipo con Zidane en el banquillo", dijo tras el encuentro a los medios del club.

Alejandro Sanz saludó a los jugadores y se fotografió con muchos en imágenes que han ido colgando en sus redes sociales. "Estoy muy contento. Les he visto muy bien, aunque al tener partido mañana era un entrenamiento más suave. Me llevo una camiseta firmada por Sergio Ramos. Es un buen amigo y un tío al que quiero mucho. Se agradece mucho el detalle".

El cantante madrileño, cuya hija Manuela es socia del Real Madrid, aseguró que si "tuviese que escribir una canción sobre el Real Madrid lo más normal sería titularla Campeón".