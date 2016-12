Muere leyenda del rock progresivo Greg Lake

El rockero británico falleció después de una larga batalla contra el cáncer

LONDRES, INGLATERRA (08/DIC/2016).- El rockero británico Greg Lake, considerado una de las figuras claves del rock progresivo de los años 70 y fundador del grupo Emerson, Lake & Palmer, falleció el miércoles a los 69 años de edad.

El músico británico falleció después de una larga "batalla contra el cáncer", informó su manager y amigo Stewart Young en la red social Facebook.

"Ayer, 7 de diciembre perdí a mi mejor amigo tras una larga y difícil batalla con el cáncer", escribió Young.

El músico británico se lanzó a la fama con la banda King Crimson, antes de formar el exitoso grupo Emerson, Lake & Palmer (ELP).

Un obituario para el diario The Guardian destacó que Lake fue una de las figuras claves del rock progresivo y desafió a los críticos que consideraban a este género ridículamente exagerado o pretencioso.

"Sé que la gente cree que somos pretenciosos, pero realmente es un producto de la sofisticación", señaló el músico durante una entrevista en 1973, citada por el diario The Guardian.

Emerson, Lake & Palmer hizo su debut el 23 de agosto de 1970 y seis días después se presentaron en el festival Isle of White junto a otros grandes de la música como Jimi Hendrix, The Doors y The Who.

A los dos meses, ELP lanzó su primer acetato que se llamó simplemente Emerson, Lake & Palmer, nombre que hace referencia a los apellidos de los tres integrantes de la banda: Keith Emerson en la batería, Greg Lake en el bajo, y Carl Palmer en los teclados.

En su momento, el grupo se posicionó en el número cuatro de la lista de éxitos de Gran Bretaña, mientras que en Estados Unidos entró al Billboard en el lugar 18 de 200.

En 2012, Lake escribió su autobiografía "Lucky Man", basada en el icónico sencillo del mismo nombre que escribió cuando tenía apenas 12 años de edad.

El éxito de ELP disminuyó a mediados de los 70, aunque Lake logró que su sencillo "I believe in Father Christmas" se ubicara en el segundo lugar en Reino Unido.

En 1978, el álbum "Love Beach" no fue bien recibido y la banda se disolvió al año siguiente.

En los 80, la banda se reagrupó parcialmente con Cozy Powell, quien sustituyó a Palmer, mientras que Robert Berry tomó el lugar de Emerson.

Lake tiene más de 40 álbumes entre compilaciones, discos de estudio y conciertos en vivo, tras una prolífica carrera musical.

En la Navidad de 2015, el músico lanzó un CD que fue una compilación de sus álbumes como solista de 1981 y 1983 con algunos tracks de From the Underground volumen 2.

Su primer grupo, King Crimson, fue pionero del rock progresivo e inspiró a bandas que le siguieron como Yes y Genesis, hasta otras más recientes como The Red Hot Chili Peppers.

Músicos de su generación como el tecladista de Yes, Rick Wakeman, y de Genesis, como Steve Hackett, le rindieron tributo en las redes sociales, tras conocerse este jueves la noticia de su muerte.