El dj Simon O' Shine tocará por primera vez en la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2016).- El dj y productor Simon O'Shine está por primera vez en Guadalajara para ofrecer un largo set de música trance. Originario de Polonia, en pocos años se ha convertido en referente del uplifting y orchestral trance con tracks como "L'Absente" y "Wuthering Heights". Días antes de su participación en el Museo de los Retratos, en Guadalajara, platicamos vía telefónica con Simon.

Sobre su visita a México, comentó que ya está aclimatándose, "muy emocionado". Sobre el set que brindará, apuntó: "La música en la que estoy es trance, me enfoco en la melodía, ese tipo de cosas.

Básicamente trataré de construir algo, son cuatro horas, mantener la energía todo el tiempo, cien por ciento la energía".

De sus primeros intereses en la música, agregó: "Desde niño en la música me interesó, no sólo las canciones, todo el tipo de experiencias: las emociones de la gente. Pasé por el rock, no comencé con la electrónica. Me empecé a meter más en la electrónica, con los nombres populares. Más tarde descubrí muchos otros artistas que me han influenciado. Decidí intentarlo por mí mismo, crear algo".

De su proceso creativo, dijo: "Me parece interesante escribir melodías, construir tracks. Aprendí yo sólo, al comienzo mis amigos me ayudaron con retroalimentación. Es una locura, a veces no sabes si es una buena idea o no, pero así mejoré después de un tiempo. Eventualmente llegué al trance, que es lo mejor para mí, porque hay muchas cosas complejas, casi orquestales, todo desde el beat, es muy complejo".

¿Qué le inspira a Simon O'Shine para componer y producir?

"Eventos de la vida son los que me inspiran, todos los nuevos lugares en el mundo que visito, la gente que conozco, más que la música. La vida misma es la que me inspira, la música se trata de la experiencia, la inspiración surge de todo tipo de eventos".

Sobre su experiencia dentro del estudio y en los conciertos, apuntó:

"Tocar en vivo y componer es un poco diferente. Tocar como dj se trata de la conexión con la gente, que va a verte para escuchar la música y disfrutar. Eres como una guía para que recorran una historia musical. Como djs decidimos qué tipo de música, es una responsabilidad, se puede decir... Me encanta la variedad de la música, se puede expresar todo lo que tengas en la cabeza, con sentimientos, con sonidos, con lo atmosférico".

En cuanto al público, afirmó: "Cada lugar en el mundo es diferente, tiene su propia energía por el tipo de la gente, por la cultura. En México me he topado con gente muy energética, muy expresiva. Les divierte la música, el movimiento, entienden la música muy bien, y se siente muy bien eso. Esta parte del mundo es muy diferente a Europa, en toda Latinoamérica es así, en Argentina también ha sido así. Es casi una experiencia mágica por las personas. Es emocionante".

ASISTE

Simon O'Shine, sábado 10 de diciembre, Museo de Retratos (Efraín González Luna, núm. 2062), 220 pesos general, de venta en www.boletia.com. La noche del estarán programando también Silvela y Pablo Quiñones.

EL INFORMADOR / JORGE PÉREZ