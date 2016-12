John Milton, un 'amuleto' del triunfo

El trabajo que el hipnotista hizo con André-Pierre Gignac le dio fama internacional

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2016).- Con 26 años de trayectoria detrás de él y siendo el heredero de una de las grandes leyendas del hipnotismo —Taurus do Brasil—, John Milton es hoy en día una de las figuras más comentadas en redes sociales y medios digitales, ¿por qué? Porque el jugador francés André-Pierre Gignac, del equipo Tigres, hizo público que recurrió al ejercicio de la hipnosis con Milton para ser más productivo en cancha, y hasta ahora todo ha dado buenos resultados.

“Gignac se acercó a mí, jamás en la vida me he negado en atender a alguien sea o no sea famoso, tenga o no tenga dinero y resulta que al final del evento nos conocimos, platicamos, hablamos de las familias, los perros, de la vida misma. Estuvimos charlando un rato, se dio el espacio para practicar algo de hipnosis bajo mi modelo de inducción, cayó a un estado hipnótico, no puedo decir de qué se trató la hipnosis, eso fue un jueves en la noche y después de dos meses y medio, un sábado él se destapa con tres goles y celebra con la ‘Milton Señal’”.

Milton explica que uno de esos goles estuvo citado entre los 10 mejores del planeta y que el jugador lo buscó de nuevo, “hacemos hipnosis y vuelve a meter gol, ahora es la 'Gignacmanía' a nivel internacional, volvemos a platicar, hacemos hipnosis y vuelve a meter otro gol, la nota ya le dio la vuelta al mundo en Alemania, España, Brasil, Argentina”.

A Milton le llama la atención que hasta ahora todo esto se haga mediático cuando su padre desde siempre trabaja en conjunto con futbolista de décadas atrás como Osvaldo Castro “Pata Bendita”, incluso el mismo que con 26 años de carrera ha trabajado de la mano con jugadores, políticos y celebridades. El hipnotista recuerda que ya le había dicho un par de veces en medios de comunicación a Jorge Vergara —dueño del equipo Chivas— que lo buscara, a pregunta expresa de si ya lo hizo, Milton desconoce, y así fuera, explica, tendría que ser parte de una lista de espera pues ya hay equipos nacionales e internacionales que lo están buscando, de hecho señala que un par de meses se revelará con cual selección de futbol estará trabajando.

Milton asegura que el sigue trabajando bajo tres ejes y eso no cambiará aun y con la fama mediática de la que hoy goza: labor social, el teatro y el coaching a niveles empresariales, para seguir preparándose más y mejor con nuevo modelos y técnicas de estudio. Sobre su cambio de imagen, explica que perdió 58 kilogramos, el cambio de hábitos y de peso se debió a cuestiones de salud, de las cuales ya está en perfectas condiciones.

EL DATO

Obtén su contacto

Para quienes quieran más informes sobre un taller en coaching que estará realizando próximamente Milton, pueden pedir informes en el teléfono 3321663318, la fecha podría ser 17, 18 o 19 de diciembre.