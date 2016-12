Luis Gerardo Méndez lucha contra la fama

La popularidad del actor se disparó muy rápido y eso lo asustó

GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2016).- El actor Luis Gerardo Méndez obtuvo una gran popularidad en su papel como “Javi Noble” en la cinta de Gary Alazraki y desde ese momento ha aparecido en diversos proyectos y ha sido la cara de muchas marcas, sin embargo esta situación no ha sido de su total agrado.

“Tuve ese miedo (de que la gente se aburriera de verme en todos lados) y paré. El año pasado fui imagen de cuatro marcas, estrené dos películas, estrené ‘Club de Cuervos’ y como que me asustó”, apuntó Méndez.

“Es algo que estoy aprendiendo a manejar también, de pronto empezar a verte en todos los espectaculares y en todos los lugares de la ciudad no es fácil, no me encanta, es la parte de mi trabajo que no disfruto tanto y por eso paré”, refirió el actor en entrevista para varios medios.

Ahora se ha dado el lujo de acaparar proyectos que verdaderamente lo apasionen y por eso ahora se ha metido de lleno a “Club de Cuervos”, la serie de Netflix y está a la espera de estrenar “Camino a Marte”, del director Humberto Hinojosa Oscáriz y “El Complot Mongol”, de Sebastián del Amo, en la que compartirá créditos con Eugenio Derbez y Bárbara Mori.

“En este momento estoy sólo con una marca, el año pasado le tuve que decir no a 40 guiones porque no quería filmar nada que no me volviera loco y ya hice unas películas que saldrán el próximo año, pero sí creo que es cuestión de ir ajustando, ahorita estamos al ‘full’ con ‘Cuervos’”, señaló el actor.

Aunque su nombre sea haya convertido en un referente a nivel artístico, Luis Gerardo Méndez también se ha servido de su fama para poder incidir en cambios sociales y ambientales, como la propuesta de paisajismo “Verde Vertical”. “Soy un actor que uso mis redes sociales para decir lo que quiero decir como artista, ser humano o activista”, concluyó.