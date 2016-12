Siete motivos para disfrutar a Sum 41 en Guadalajara

La banda de punk rock llega este 11 de diciembre al C3

GUADALAJARA JALISCO (05/DIC/2016) El próximo fin de semana llega por primera vez a México los canadienses (si no son de EU) de Sum 41 y Guadalajara será parte de ello.

El 10 de de diciembre inician en la Escena de Monterrey, el 11 en el C3 Stage de la Perla Tapatía y finalmente se presentarán el 12 en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Acá te damos siete razones por las cuales no puedes perder este concierto

1) Recordar la preparatoria

Si creciste alrededor de los noventas, te gustaba andar en patineta, usar bermudas, colgarte accesorios como muñequeras y estoperoles, utilizar playeras más grandes que las de tu talla, tomar tu discman y recorrer las calles escuchando las mismas 12 canciones que permitía el disco, sin dudarlo, alguna de sus melodías fue parte de tu sountrack puberto.

2) Primera vez en Guadalajara

Muchos son los factores por los cuales nunca habían pisado suelo mexicano; económico, aforo, agendas, el punto es que está será una noche en donde las nostalgia y el poderío del punk rock estarán presentes. Habrá más de una canción que te sabrás y será épico,

3) 20 años de celebración

Fue en 1996 en Ajax, Ontario Canadá, cuando Deryck Whibley (guitarra y voz principal) y Steve "Stevo" Jocz (baterista 1996-2013) se conocieron y comenzaron en las andanzas de la música bajo el nombre de 'Kaspir'. El 31 de julio, después de que trascurrieran 41 días de ese verano, decidieron que era perfecto para cambiarse de nombre y hacerlo por el de Sum 41.

Sacando coverrs de NOFX y Metallica, poco poco llegaron el resto de los elementos, grabaron un Ep; su primer disco en 2001, le siguieron los éxitos mundiales 'In Too Deep' y 'Motivation', la grabación de sus discos', 'Does This Look Infected?' (2003), 'Chuck' (2004), 'Underclass Hero' (2006), 'Screaming Bloody Murder' (2010) y el resto es historia.

4) Fat Lip

Canción símbolo de toda una generación - incluido en el primer álbum de estudio y que se encuentra celebrando 15 años de vida 'All Killer No Filler' - Fat Lip rotaba tanto en MTV, que si no te gustaba lo terminaba haciendo.

Sonido que combina elementos pop-punk, rapcore y la actitud desenfadada, e irresponsable que todo papá odiaba de sus hijos. Al final de cuentas era música hecha de adolescentes para adolescentes que gritaban al mundo, no querer perder su tiempo, convirtiéndose en otra víctima de la sociedad.

5) Blink 182 y Green Day en Guadalajara

No suena descabellado. Si el concierto de Sum 41 resulta un éxito en todos los sentidos, hay grandes posibilidades de que sus 'hermanos mayores' Blink 182 y Green Day, regresen al país luego de más de 10 años de ausencia, y por qué no ver a Guadalajara como una ciudad que aclama con locura y fervor el género.No olvidar que las tres bandas forman parte de la denominada segunda oleada del punk.

6) Cambios en la alineación

Mantener sana la asociación de una banda es un gran reto para cualquiera. Los problemas entre ellos surgen a cada instante y así es que en abril del 2013 Steve "Stevo" Jocz bateriasta fundador, salió de la banda por causas aún no del todo claras, en su lugar queda Frank Zummo. A ello se le suma la regreso de Dave Baksh quien tras nueve años vuelve a la agrupación, manteniéndose en la misma quien lo reemplazó en aquella ocasión Tom Thacker. Aunado a eso, los fuertes problemas de alcoholismo de Deryck pusieron en riego la existencia de la banda.

7) Nuevo disco

El pasado 7 de octubre fue lanzado la sexta producción de larga duración de la banda, '13 Voices', nuevo material luego de cinco años sin actividad. Se trata de un disco con sonido sólido y potente en donde su principal característica es que ahora cuenta con tres guitarras en directo y una 'nueva forma' en la batería, debido a los mencionados cambios de integrantes.

Del disco ya se han lanzado dos sencillos, 'Fake My Own' cuyo video habla acerca de memes y estrellas de la farándula que invaden por las redes socialas y 'War' una power balada muy al estilo de 'Pieces' o 'With Me'.

Cosas que debes de saber sobre este EVENTO:

Boletos $605

Para conocer puntos de venta, comunícate al:

3339666630 / 33 1113 3861. (Whatsapp).

- Apertura de puertas 19:00hrs.

- No se permite la entrada de bebida ni ningún tipo de

alimento.

- NO cámaras tipo reflex. SI cámara de tu celular.

-NO habrá paquetería.

Para más dudas llama al 3339666630.

El INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO