Hijo de David Beckham debuta como cantante

Cruz Beckham es representado por el mismo mánager que Justin Bieber

LONDRES, INGLATERRA (07/DIC/2016).- Cruz, el hijo de once años de David y Victoria Beckham, debutó hoy como cantante representado por el mismo mánager que Justin Bieber, Scooter Braun, y con una canción navideña con fines solidarios.

Según informó hoy la BBC, la recaudación del single "If Every Day Was Christmas" ("Si siempre fuera Navidad"), que fue emitido por primera vez en la radio británica, irá íntegramente a parar a una ONG que ayuda a niños y jóvenes desfavorecidos en el Reino Unido.

El tercero de los cuatro hijos de la diseñadora y el futbolista declaró hoy en una entrevista concedida a Capital FM que "es increíble poder poner juntas dos de mis cosas favoritas -cantar y la Navidad- y que el dinero sea para fines solidarios".

El pequeño no tuvo reparos en contar en la entrevista cosas sobre sus famosos padres, como que su madre dice más palabrotas o cuenta chistes más malos que su padre, pero es éste el que es más probable que le haga pasar vergüenza.

El propio David Beckham, quien se unió en un momento a la entrevista, manifestó sentirse "muy orgulloso" de su hijo. "Se lo está pasando bien, se divierte", afirmó.

Por contra, el presentador de televisión británico Piers Morgan criticó hoy públicamente al niño por "cantar en lugar de ir al colegio" y reprobó que sus padres le expongan y, al mismo tiempo, "demanden privacidad".

Ante las acusaciones del presentador, el mánager de Bieber y Cruz le contestó vía Twitter: "Es un niño de once años que hace una canción para ayudar a otros niños. Una vez más Piers muestra por qué es un estúpido y por qué su espectáculo fue cancelado en EEUU", escribió.