Sería un honor vestir a Melania Trump: Carolina Herrera

''Es algo que uno hace por Estados Unidos. No es por mí, es por el público'', dijo la diseñadora

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (07/DIC/2016).- Mientras algunos diseñadores han hecho noticia al decir que no vestirán a la futura primera dama de Estados Unidos, Carolina Herrera expresó que se sentiría honrada si Melania Trump luciera una de sus creaciones.

La afamada diseñadora venezolana habló de Trump en la alfombra roja, antes de recibir un premio el martes por la noche, del Consejo de Liderazgo de Mujeres en el Lincoln Center.

Quién vestirá a la esposa del presidente electo Donald Trump se ha vuelto un tema de discusión luego que los diseñadores Sophie Theallet y Tom Ford, quienes han vestido a la primera dama Michelle Obama, dijeron que no trabajarían con la señora Trump, una exmodelo.

Cuando se le preguntó si ella lo haría, Herrera dijo: "Por supuesto que lo haré, como la primera dama de este país lo haré. Claro que sí".

"Es un honor vestir a las primeras damas del país y es algo que uno hace por Estados Unidos. No es por mí, es por el público", añadió.

Michelle Obama ha lucido diseños de Herrera.

Herrera fue reconocida por sus 35 años en la moda por personalidades que incluyeron a Emmy Rossum y Seth Meyers. Diana Ross ofreció un miniconcierto en su honor, en el que interpretó éxitos como "Ain't No Mountain High Enough" y "I'm Coming Out".

Rossum y Meyers hablaron se refirieron a los vestidos de novia de Herrera para exaltar su grandeza.

La actriz de "Shameless" dijo que la venezolana, a la que llamó "la mujer viva más elegante", fue la primera que diseñó para ella en la alfombra roja y que a lo largo de los años la ayudó a salirse de su zona de confort.

"Me convenció a usar estampados cada vez más audaces y brillantes", dijo Rossum. "Me desafió a destacarme".

Rossum, próxima a casarse, dijo que estaba emocionada de llamar a Herrera a pedirle que diseñe su vestido de novia.

"Sabía sin lugar a dudas que solo ella podría hacer el traje de mis sueños, y ha abordado la tarea con su característico cuidado, elegancia y entusiasmo", dijo Rossum. "No podría estar más honrada con la idea de lucir su vestido en mi gran día".

La esposa de Meyers también usó un traje de Herrera para su boda. El comediante recordó cómo ese día su esposa se intoxicó con algo que comió y tuvo que ir al hospital, pero llegó a la ceremonia.

"Estaba preocupado de cómo iba a verse caminando hacia el altar, porque para ser honestos, no lucía muy bien en el hospital", dijo, haciendo reír a los presentes.

"Era un problema, porque yo me puse un esmoquin y me veía fantástico".

Sus temores quedaron aplacados cuando la vio llegar con su vestido.

"No puedo decirles lo que significó para mí, lo maravillado que estaba cuando vi a mi esposa caminando al altar después de que había estado acostada en esa camilla, con esos fluidos, y todo el crédito se lo doy a este vestido de Carolina Herrera que llevaba puesto", dijo. "Quedó completamente transformada".