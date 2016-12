Viaje espacial con La Oreja de Van Gogh

Con un largo paso sobre los escenarios, la banda celebra con nuevo disco y nueva gira

GUADALAJARA, JALISCO (07/DIC/2016).- Celebrar 20 años en la música es una odisea que no consigue cualquiera, y La Oreja de Van Gogh (LOVG) se lleva los aplausos. Con un sonido más maduro, fresco y social, la banda vuelve a la carga con un álbum emotivo pero que no deja de ser comercial, “El planeta imaginario”.

Testigo de los cambios en el mundo, LOVG esta vez enfocó su energía musical para hablar de cuestiones sociales como la violencia de género y el Alzheimer. Tienen claro que el mundo debe cambiar en una dirección positiva y ellos aportan su granito de arena. En entrevista hablan sobre este disco, pero también sobre sus procesos creativos cuando responden mejor como equipo que de manera individual.

“El título del disco hace referencia a nosotros cinco (Leire, Xabi, Pablo, Haritz y Álvaro) y el contraste que hay entre nuestra vida particular y personal que es muy normal, que es muy cotidiana, a diferencia de lo que nos convertimos como banda, porque de repente cada uno somos como nada, pero al juntarnos somos algo maravilloso, somos La Oreja de Van Gogh, la que se sube al escenario, viaja por Latinoamérica, le hacen entrevistas en la televisión, en fin, ese planeta es real, pero mágico a la vez”, comparte Xabi.

Y en momentos donde el público elige el género urbano como el ritmo popular por excelencia, que ha modificado su mensaje ya no refiriéndose a la mujer como objeto sexual. LOVG analiza que así como ellos que desde el pop hablan de temas de coyuntura, el urbano también tendría que hacer su parte, así lo expone Pablo.

“Eso hace referencia a ‘Camino de tu corazón’, una canción que está en este disco y que tiene influencia latinoamericana sobre todo por los años que tenemos en ella y viajando por el mundo donde nos hemos encontrado con muchos españoles que llegaron acá a ganarse la vida, a buscarse un futuro. Antes era al revés, los de Latinoamérica iban a España a encontrarlo y nos han contado su historia. Supongo que los estilos urbanos también tienen que reflejar esas cosas cotidianas que pasan en la sociedad”.

Pero, ¿es responsabilidad de todos los músicos llevar un mensaje social? Leire enfatiza que esa es una decisión muy particular. “Eso es muy personal y de ahí que haya tanta variedad de artistas y tanta variedad de temáticas y canciones. Cada artista enfoca su carrera y el contenido de sus letras con base a lo que le inquiete”. Xabi expone que aunque el artista no incorpore un mensaje social en su música, eso no quiere decir que no le importe lo que sucede a su alrededor.

Listos para salir de tour

El 2017 será año de conciertos para LOVG, para cantar los nuevos temas de “El Planeta imaginario” y México y Guadalajara son cita obligada, dentro de poco darán más detalles de los shows.

“Nuestro imaginario y todo lo que nos ronda por la cabeza lo escribimos y lo cantamos, seguramente alguien que se dedica a la contabilidad tiene un planeta imaginario como el nuestro, lo que pasa es que no tiene el espacio para contarlo. Nuestra radiografía emocional es cada uno de nuestros discos”, finaliza Xabi.