Grammy con sabor a 'Limonada'

El nuevo disco de Beyoncé encabeza la lista de producciones nominadas a lo mejor de la música

ESTADOS UNIDOS (07/DIC/2016).- Algo en Beyoncé la vuelve irresistible para los críticos de la música. Puede que sea su portentosa voz, quizás el exquisito armado de sus producciones o sencillamente el poder que despliega en cada espectáculo que ofrece. Lo cierto es que una vez más la intérprete se levanta como la máxima favorita para arrasar en una premiación de los Grammy.

La estrella pop se encuentra a la cabeza de las nominaciones a los Grammy en su edición 2017 con nueve menciones, incluyendo las categorías de Álbum del año por “Lemonade”, así como Canción y Grabación del año por “Formation”. La cantante, quien ya posee 20 Grammy y es la mujer más nominada en la historia de los premios, con 62 menciones a lo largo de su carrera, también es la primera artista en obtener nominaciones en las categorías de pop, rock, R&B y rap en el mismo año. Y es que el brillo de su estrella no solamente encanta a la academia de la música, sino que también es capaz de opacar la luz de otras figuras.

Detrás de Beyonce y con la intención de dar la sorpresa en la ceremonia se encuentran Drake, Rihanna y Kanye West, quienes obtuvieron ocho nominaciones cada uno. La entrega del gramófono dorado en su edición 59 se llevará a cabo el próximo 12 de febrero en el auditorio Staples Center de Los Ángeles.

Cuestión de cifras

Las nueve nominaciones de Beyoncé incluyen el de Mejor interpretación de rock (“Don’t Hurt Yourself” con Jack White), Mejor interpretación solista de pop (“Hold Up”), Mejor interpretación de rap (“Freedom” con Kendrick Lamar) y Mejor álbum urbano contemporáneo (“Lemonade”).

“Los artistas se sienten animados y valientes y quieren salirse de los confines predecibles de lo que han hecho. Por supuesto (Beyoncé) es la campeona de esto”, explica el director general de la academia, Neil Portnow.

No será la única mujer que tenga los reflectores encima el próximo 12 de febrero. Adele, quien cuenta con cinco menciones, compite en la categoría de Mejor álbum vocal pop (“25”) y Mejor interpretación pop solista (“Hello”).

Unos 13 mil miembros de la Academia de Grabación votaron en las 84 categorías de los Grammy, de un total de 22 mil postulaciones. Se consideraron todas las canciones o discos publicados entre el primero de octubre del 2015 hasta el 30 de septiembre de este año.

Presencia latina

Dentro de los ritmos latinos, el dúo mexicano Jesse & Joy y su disco “Un besito más”; la italiana Laura Pausini, con “Similares”; el argentino Diego Torres, con “Buena vida”; la guatemalteca Gaby Moreno, con “Ilusión”; y la banda colombiana Sanalejo, con “Seguir latiendo”, tienen opciones de ganar el Mejor álbum pop latino. Vicente Fernández también está nominado, en la categoría de Regional mexicano, por su placa “Un Azteca en el Azteca Vol 1”.

En su cuenta de Instagram, Jessy & Joy agradecieron a la Academia y a sus fanáticos el apoyo luego de conseguir figurar como una de las agrupaciones nominadas.

PRINCIPALES CATEGORÍAS

• Álbum del año

“25”, Adele

“Lemonade”, Beyoncé

“Purpose”, Justin Bieber

“Views”, Drake

“A Sailor’s Guide To Earth”, Sturgill Simpson

• Grabación del año

“Hello”, Adele

“Formation”, Beyoncé

“7 Years”, Lukas Graham

“Work”, Rihanna Featuring Drake

“Stressed Out”, Twenty One Pilots

• Canción del año

“Formation”, Beyoncé

“Hello”, Adele

“I Took A Pill In Ibiza”, Mike Posner

“Love Yourself”, Justin Bieber

“7 Years”, Lukas Graham

• Álbum pop vocal

“25”, Adele

“Purpose”, Justin Bieber

“Dangerous Woman”, Ariana Grande

“Confident”, Demi Lovato

“This Is Acting”, Sia

• Álbum de rock

“California”, Blink-182

“Tell Me I’m Pretty”, Cage The Elephant

“Magma”, Gojira

“Death Of A Bachelor”, Panic! At The Disco

“Weezer”, Weezer

• Álbum pop latino

“Un Besito Más”, Jesse & Joy

“Ilusión”, Gaby Moreno

“Similares”, Laura Pausini

“Seguir Latiendo”, Sanalejo

“Buena Vida”, Diego Torres

• Álbum rock latino, urbano, alterno

“Ilevitable”, Ile

“L.H.O.N”, Illya Kuryaki & The Valderamas

“Buenaventura”, La Santa Cecilia

“Los Rakas”, Los Rakas

“Amor Supremo”, Carla Morrison

• Álbum regional mexicano

“Raíces”, Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

“Hecho A Mano”, Joss Favela

“Un Azteca en el Azteca”, Vol. 1 (En Vivo), de Vicente Fernández

“Generación Maquinaria est. 2006”, La Maquinaria Norteña

“Tributo a Joan Sebastian y Rigoberto Alfaro”, Mariachi Divas de Cindy Shea