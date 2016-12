Leonardo DiCaprio y Katy Perry marcaron tendencia en Twitter en 2016

Entre lo más tuiteado en TV destacan 'Game of Thrones' y 'The walking dead'

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- Este año, los actores Leonardo DiCaprio, Seth Roger, así como los cantantes Katy Perry, Justin Bieber, y los programas de TV "Game of Thrones" y "The walking dead" marcaron tendencia en Twitter a nivel global.

En un balance general, la red social realizó conteos con los tres y 10 primeros lugares, entre los que destacan listas de Programas de TV, Películas, Lo más tuiteado en TV o Cine, Celebridades más Seguidas, Entregas de Premios más comentadas, Artistas y Tópicos de Músicos.

Entre los programas de TV más tuiteados de 2016 están #GameOfThrones ("Game of Thrones"), #TheWalkingDead ("The walking dead"), #GreysAnatomy ("Grey's anatomy") y #DescendantsOfTheSun ("Descendants of the sun").

Así como #MasterChefbr ("Masterchef Brasil"), #OITNB ("Orange is the new black"), #StrangerThings ("Stranger things"), #Empire ("Empire"), #TheVoice ("The voice") y #Bbb16 ("Big Brother Brasil").

La lista de las películas más comentadas la lidera "Star wars", seguida por "Suicide squad", "Deadpool", "Harry Potter", "Batman vs Superman", "Captain America: Civil war", "Finding Dory", "The revenant", "Zootopia" y Ghostbusters", de acuerdo con un comunicado de prensa.

Entre los famosos más tuiteados en Cine o Televisión Leonardo DiCaprio encabezó la lista cuando escribió en su red social ""Thank you to the Academy and the incredible cast & crew of #TheRevenant. #Oscars" (Gracias a la Academia y al increíble elenco y producción de "El Renacido"), así como los tweets de Kim Kardashian y Seth Roger.

Las celebridades más seguidas en 2016 fueron Katy Perry en el primer sitio, después Justin Bieber, Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, Ellen DeGeneres, Justin Timberlake, Kim Kardashian West, Britney Spears y Selena Gomez.

Las entregas de premios más tuiteadas fueron el Oscar, los Grammys, Los Video Music Awards (VMAs), Los Teen Choice Awards, los Kids´Choice Awards, I Heart Radio Music Awards, los Golden Globes, los Billboard Music Awards, Los Emmy y los BET Awards.

Mientras que los Artistas más tuiteados fueron la banda Exo, los cantantes Jimin, Prince, Justin Bieber, David Bowie, la banda One Direction, los intérpretes Bam Bam, Beyoncé, Jin y Jungkook.

El conteo de Twitter incluye además Los Retos, Los Autores, Los Videos y Los GiF´s más tuiteados.