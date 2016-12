The Last Shadow Puppets estrena nuevo videoclip

'This is your life' forma parte del EP 'The dreams synopsis'

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- El dueto inglés de indie rock, The Last Shadow Puppets, presentó el audiovisual de su más reciente tema, "This is your life", que se desprende del disco de corta duración (EP) "The dreams synopsis".

Se trata de un cover de la banda post-punk de Bristol, Glaxo Babies, y el video fue dirigido por Focus Creeps. En el clip aparecen Alex Turner y Miles Kane junto a otros músicos en un espacio cerrado en el que se colocó una pequeña pasarela, por la que camina Alex.

"This is your life" forma parte del EP grabado en vivo en un solo día en los Estudios Future-Past, en Hudson NY, y presenta una selección de covers y nuevas versiones de "Aviation" y "The dream synopsis".

"Les cactus", "Totally wired", "Is this what you wanted", son los otros temas que completan dicho material, el cual ya está disponible en formato físico y digital, se informó en un comunicado.