Edith Márquez recibe Disco de Oro

Fue reconocida por las altas ventas de su placa discográfica 'Emociones (Deluxe Edition)'

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- La cantante mexicana Edith Márquez recibió un Disco de Oro por las altas ventas de su placa discográfica "Emociones (Deluxe Edition)", y dijo que se siente halagada por el hecho de tener una conexión cada vez más fuerte con sus fans.

En entrevista, indicó que el triunfo en su carrera es un aliciente para continuar dando lo mejor de sí a sus seguidores.

"Siempre he creído que las experiencias que vivimos de alguna forma tienen que ser compartidas con el público que se ha identificado con lo que yo he vivido y que he plasmado en cada canción, estoy muy contenta y halagada de poder contar con la credibilidad de la gente", señalo Márquez.

Dijo que cantarle al amor y desamor ha sido algo que le ha funcionado con el público, por ello estos temas son recurrentes en cada producción discográfica, incluso, adelantó que en 2017 espera dar a conocer un nuevo disco.

Aunque desconoce en qué género será, el amor estará presente, "lo que sí les puedo asegurar es que nos toca lanzar un disco de temas inéditos".

En esta edición de lujo de sus álbumes "Emociones" y "Emociones II", incluyó canciones emblemáticas como "Llamarada", "Como tu mujer" (con Marco Antonio Solís), "Ódiame", "Te quiero, te quiero", "La camisa negra", "Todavía", "La Retirada" (con Vicente Fernández), entre otras.

Otros temas que contiene esta edición especial son "Quiero abrazarte tanto", "¿Quieres ser mi amante?", "Adoro", "Que no se rompa la noche", "La gata bajo la lluvia", "¿Por qué me habrás besado?", a dueto con Julión Álvarez, y otra versión con acompañamiento de banda, por mencionar algunos. También cuenta con un DVD.