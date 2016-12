Beyoncé domina nominaciones a los premios Grammy

Alcanza un total de nueve, incluyendo la de mejor álbum del año, por 'Lemonade'

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (06/DIC/2016).- Beyoncé dominó las nominaciones para los premios Grammy este martes, con un total de nueve incluyendo la de mejor álbum del año, por "Lemonade".

También fue postulada para mejor canción y mejor disco con "Formation". La artista, que ya tiene 20 Grammys, es también la primera en conseguir nominaciones al mismo tiempo para las categorías de pop, rock, R&B y rap.

Otros grandes nominados son Drake, Rihanna y Kanye West, con ocho cada uno.

Al igual que Beyoncé, Adele también fue nominada para mejor álbum, disco y canción del año. Para álbum del año, "Lemonade" y "25” que ha vendido 10 millones de ejemplares en un año, competirán con "Views" de Drake, "Purpose" de Justin Bieber y "A Sailor's Guide to Earth" de Sturgill Simpson.

"Formation" de Beyoncé y "Hello" de Adele compiten contra "Work" de Rihanna y Drake, "Stressed Out" de Twenty One Pilots y "7 Years" de Lukas Graham para disco del año. "7 Years" también fue nominada como canción del año contra "Love Yourself" de Bieber, que fue escrita con Ed Sheeran, "I Took a Pill In Ibiza" de Mike Posner y las canciones de Beyoncé y Adele.

Las nueve nominaciones de Beyoncé incluyen de mejor presentación de rock ("Don't Hurt Yourself" con Jack White), mejor presentación solista de pop ("Hold Up"), mejor presentación de rap ("Freedom" con Kendrick Lamar) y mejor álbum urbano contemporáneo ("Lemonade"). Con 62 nominaciones a lo largo de su trayectoria, Beyoncé es la mujer que más postulaciones al Grammy ha tenido en toda la historia.

"Los artistas se están sintiendo animados y valientes y quieren salirse de los confines predecibles de lo que han hecho. Por supuesto (Beyoncé) es la campeona de esto", dijo el director general de la academia Neil Portnow en una entrevista con la Associated Press.

Unos 13 mil miembros de la Academia de Grabación votaron en las 84 categorías de Grammys, entre 22 mil postulaciones. Se consideraron todas las canciones o discos publicados entre el primero de octubre del 2015 hasta el 30 de septiembre de este año.