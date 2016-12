El secreto de Lady Gaga

La artista habló por primera vez acerca de una enfermedad mental que padece

ESTADOS UNIDOS (06/DIC/2016).- La cantante estadounidense Lady Gaga decidió romper el silencio y habló por primera vez acerca de una enfermedad mental que padece, misma que ha condicionado su forma de actuar en la vida.

“Tengo una enfermedad mental y lucho con esa enfermedad mental todos los días. Mi propio trauma y mi propia vida me han ayudado a entender el trauma de otros”, comentó a adolescentes en el Centro Ali Forney en Nueva York, un lugar dedicado a apoyar a personas de la comunidad LGBT.

Su discurso se transmitió en un segmento del programa “Today”, al que también habló de su padecimiento y ella misma publicó la entrevista en su cuenta de Twitter.

“Hoy compartí uno de mis más profundos secretos con el mundo. Los secretos te mantienen enfermo y con vergüenza”, escribió en el tuit.

Durante la charla, Gaga reveló que sufre de “trastorno de estrés postraumático. Nunca he dicho eso a nadie antes, así que aquí estamos”.

El estrés tiene como raíz la violación de la que fue víctima a los 19 años de edad. Explica que luego de haber sufrido el ataque, no habló con nadie sobre ese delito hasta que pasaron siete años, lo que se ha vuelto uno de los grandes pesos con los que carga en su día a día.

A pesar de este duro episodio, la intérprete ha logrado construir una carrera llena de momentos brillantes en años recientes, consolidada ya como una estrella de la música pop. Apenas la semana pasada Lady Gaga cantó durante el desfile de Victoria’s Secret en París.

MÁS NOTICIAS DE LA FARÁNDULA

Kanye West, en crisis

Kanye West permaneció casi un mes internado en un psiquiátrico. Ahora, ya dado de alta, se reencontró con su familia y sigue un tratamiento para estabilizarse por completo.

Las causas que llevaron a West a internarse son un misterio, aunque páginas de internet especializadas en la vida privada de los famosos, como TMZ, han asegurado que tiene qué ver con el asalto que sufrió su esposa en un hotel de la capital francesa.

La página expone que “no está claro si Kanye dejó de tormar (las pastillas de su tratamiento) o siguió con una dosis diferente, pero parece que todo fue a partir del atraco a Kim en París”.

El aroma viajero de Shakira

La colombiana Shakira se encuentra de paseo en Chile, país donde presenta su fragancia. Pero aunque el viaje sea de trabajo, la cantante ha procurado tomar sus tiempos para relajarse.

Katy Perry, ¿con bebé en camino?

Katy Perry y Orlando Bloom desataron rumores de un posible embarazo, luego de que él le acarició de forma sospechosa el viente durante una gala de la Unicef. ¿Será que ya viene en camino el primer bebé de una de las parejas sensación del pop?

¿Juntos de nueva cuenta?

Las redes sociales se encuentran en plena ebullición, luego de que se soltó el rumor de que Justin Bieber y Selena Gomez están saliendo de nueva cuenta. La influencer @ChelseaCrockett reveló en Twitter que la pareja fue vista en una iglesia durante la semana pasada.

Rebecca y su historia de amor

Uno de los capítulos menos conocidos en la vida de la conductora Rebecca de Alba fue revelado. Y es que habló sobre su relación con el cantante Ricky Martin y dijo que perdieron un bebé.

Como parte de su entrevista para el programa de televisión “Historias engarzadas”, en la que habló de sus inicios en la farándula y de sus labores benéficas a través de su fundación, De Alba recordó su romance con Martin, que en aquella época era uno de los máximos símbolos sexuales en el mundo de la farándula.

“Realmente nos queríamos muchísimo, eso no ha cambiado hasta el día de hoy”, comentó la rubia, con la mirada seria y la voz entrecortada.

Cuando la conductora Mónica Garza le preguntó si pensó tener hijos con Ricky, De Alba le confesó que hubo un intento, aunque las cosas no salieron como ellos lo deseaban.

“Intentamos. No se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Ibamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”.

De Alba dejó en claro que no habla de Ricky por rating. “Lo hago porque fue una historia de amor”.

La conductora considera que el fin de su romance con el cantante fue por la distancia, además de que los dos tenían una perspectiva de vida muy diferente.