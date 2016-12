'Star Wars' transforma a Diego Luna

El actor vive uno de los mejores momentos de su carrera

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Diego Luna realiza uno de sus más grandes sueños, ya que aparece en todos los programas y en todos los medios para promocionar “Rogue One: una historia de Star Wars”.

“Cuando fue al set Mark Hamill, quien representó a Luke Skywalker en la saga de George Lucas, subió a saludarnos y estuvo ahí toda la tarde, recuerdo bien que dijo: ¿están listos? Porque les va a cambiar la vida”, expresó Luna. “Yo creo que no hay manera de estar preparado, no hay manera de predecir lo que viene, hasta enero me voy a dar cuenta. Este proyecto tiene una capacidad de penetrar hasta en lo más íntimo de tu vida”, explica el actor.

Ahora tiene su propia figura de acción, está en medio de los reflectores y ha sido entrevistado en los programas estadounidenses con más audiencia, como la charla que tuvo con Ellen DeGeneres.

“No sé si estoy preparado, pero recuerdo una anécdota: yo voy mucho a Tepoztlán para aislarme, apago mi teléfono y es un lugar donde me siento en casa, un refugio; es mi lugar secreto para descansar y la casa donde me quedaba está escondida en la montaña”.

“Fui a la tiendita a comprar algo porque no había nada, de pronto vi mi cara en los empaques de leche y pensé: ‘ya llegó a Tepoztlán’, era algo que no podía creer, se metió en todas partes y es algo que va a pasar, porque esta película tiene un alcance que no tiene ninguna otra”, añadió. La cinta se estrena el 15 de diciembre.