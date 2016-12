Se unirá como productor de la plataforma digital Blim

CIUDAD DE MÉXICO (05/DIC/2016).- Memo del Bosque deja Telehit para unirse como productor de Blim, donde estará a cargo de la nueva temporada de “Nosotros los guapos” y un Talk Show que, dice, realizará para la plataforma de la mano de Adrián Uribe.

El anuncio se dio a conocer la tarde de este lunes en instalaciones de Televisa Chapultepec en compañía del vicepresidente de Televisa Networks, Bruce Boren, y el productor que entrará en lugar de Del Bosque, Carlos Murguía.

"No es que sea un cargo (el que va a desempeñar en Blim), a mí me encanta producir y dirigir cámaras, hago muchas cosas para Televisa, cosas que se ven y que no se ven en pantalla y hablando ya de dejar Telehit y de pronto la propuesta que hacía Bruce es que le ayude en la parte de Blim, viene la segunda temporada de ´Nosotros los guapos´, hicimos 18 capítulos a los que les fue muy bien en Blim y en Tele abierta la idea es iniciar las grabaciones el 13 de febrero de la segunda temporada que ahora sería de 26 capítulos.

“Y en la parte del Late Show con Adrian Uribe la habíamos comentado hace cuatro años, estoy convencido que con el potencial que tiene Adrián, con la mancuerna que hemos hecho hace muchos años, con todos sus personajes estoy convencido que le puede ir muy bien, como estaba convencido que le iba a ir bien a Cien mexicanos y a Nosotros los guapos, estoy seguro que funcionaría y sería exclusivo para Blim".

Respecto a los premios Telehit ,Bruce Boren refirió que Memo seguiría produciendo los premios anuales, "Sí seguirán los premios y Memo los seguirá produciendo, ya lo hemos platicado y él me dijo que sí entonces espero que no se raje", sin embargo, el productor no estuvo del todo seguro en su respuesta pues, dice, ya no estará de lleno en el canal y que él llegue de pronto a producirlo sin estar ya dentro sería cuestión de "verse en su momento" pues "en un año pasan muchas cosas".

Respecto a su salida, Del Bosque refirió que "nunca estás preparado para separarte de un hijo, para mí Telehit son 23 años".