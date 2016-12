Rebecca de Alba y Ricky Martin perdieron un bebé

La conductora hace la declaración como parte de su entrevista para 'Historias engarzadas'

CIUDAD DE MÉXICO (05/DIC/2016).- La conductora Rebecca de Alba habló sobre su relación con el cantante Ricky Martin y dijo que perdieron un bebé.

Como parte de su entrevista para “Historias engarzadas”, en la que habló de sus inicios en la farándula y de sus labores benéficas a través de su fundación, De Alba recordó su romance con Martin.

“Realmente nos queríamos muchísimo, eso no ha cambiado hasta el día de hoy”, comentó.

Cuando la conductora Mónica Garza le preguntó si pensó tener hijos con Ricky, De Alba le dijo:

“Intentamos. No se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”.

Destacó que no habla de Ricky por rating. “Lo hago porque fue una historia de amor”.

La conductora considera que el fin de su romance con el cantante fue por la distancia.

Hace unas semanas se supo que Martin está comprometido con el artista Jwan Yosef.