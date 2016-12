Publican tráiler para 'The last of us 2'

La compañía Naughty Dog anuncia la nueva entrega para el próximo año

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- Los fans de los videojuegos para las consolas PlayStation recibirán el próximo año la segunda parte de "The last of us", uno de los más premiados de los últimos años.

La compañía Naughty Dog reveló un tráiler para anunciar la nueva edición del videojuego, que coloca al jugador en un mundo futurista después de un apocalipsis zombi.

En el tráiler se ve al personaje que será la protagonista de la secuela: Ellie, ahora de 19 años y que en la edición anterior tenía 14, aunque aparece también el protagonista de la primera parte, Joel.

Entre otras cosas, durante la presentación del tráiler, en la PlayStation Experience 2016 que se celebra en Anaheim, California, este fin de semana, también se confirmó que la música del videojuego, igual que en la primera parte, estará a cargo del argentino Gustavo Santaolalla, influyente productor de rock latinoamericano y dos veces ganador del Oscar por sus bandas sonoras.

Tras debutar en 2013, "The last of us" se convirtió rápidamente en uno de los juegos más premiados de la historia, con más de 200 reconocimientos; en el sitio Metacritic su calificación llega a 95 sobre 100, con casi un centenar de reseñas.