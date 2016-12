Repudian confesión de Bertolucci sobre violación en 'El Último Tango en París'

Una entrevista en 2013 hecha al director italiano, ha desatado la polémica en redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- Las redes sociales recuperaron con indignación una entrevista de 2013 al director italiano Bernardo Bertolucci, en la cual admitió que la famosa escena de su película "El Último Tango en París", en la que el personaje de Marlon Brando viola al de Maria Schneider, no fue acordada, sino que él mismo y el actor la planearon sin avisar a la actriz.

Pese a que Schneider denunció su molestia en 2007 y a que la entrevista fue dada a conocer hace tres años, la declaración acerca de la cinta de 1972 provocó un nuevo estupor al ser recuperada por el blog español El Mundo de Alycia en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

Para muchos de los comentaristas durante los últimos días, las declaraciones de Bertolucci equivalen a que Bertolucci de hecho planeó con Brando un abuso sexual contra Schneider --es decir, la obligaron a participar en una actividad sexual contra su voluntad, incluso si no hubo una relación sexual entre los dos actores--. La actriz tenía entonces 19 años de edad.

Sin minimizar la importancia del engaño contra Schneider, algunos comentaristas han subrayado que, de hecho, Bertolucci no admite en aquella entrevista que hubiera una violación real durante la filmación de la escena, sino que se siente "culpable" por engañar a la joven.

"Quería la reacción de una muchacha, no de una actriz", es una de las declaraciones del director ganador del Oscar que han reavivado la controversia. "No quería que Maria fingiese la humillación, quería que la sintiera. Después me odiaría toda su vida".

Personajes del cine como los actores Chris Evans, Jessica Chastain o Anna Kendrick, igual que Evan Rachel Wood (quien recientemente confesó que fue víctima de un ataque sexual), o la directora Ava DuVernay, repudiaron las declaraciones de 2013 recuperadas en internet.

Más usuarios de redes sociales subrayan que, sobre todo, Schneider, quien falleció en 2011 a los 58 años de edad, denunció su enojo contra Bertolucci y Brando por lo ocurrido y que en aquella ocasión se sintió "un poco violada", aunque sin admitir que fuera víctima de un ataque sexual.

"Debí haber llamado a mi agente o hecho que un abogado viniera al set, porque no puedes obligar a alguien a que haga algo que no esté en el guion, pero por entonces yo no sabía eso", dijo Schneider en una entrevista de 2007. "Marlon (Brando) me dijo: 'Maria, no te preocupes, es sólo una película', pero durante la escena, aunque lo que Marlon hacía no era real, yo lloré lágrimas reales".

Pero, en la discusión en las redes sociales, la mayoría de los comentaristas pone de relieve que, incluso si no hubo una auténtica relación sexual durante la filmación, el engaño equivale a un ataque contra la actriz.