El momento incómodo de Diego Luna con Ellen DeGeneres

''Tratas de correr de tu pasado, cruzas la frontera y aprendes hablar inglés para jamás regresar a esto'' dijo Luna al ver la instantánea

CIUDAD DE MÉXICO (03/DIC/2016).- Nadie se libra de los momentos bochornosos, y los famosos tampoco logran escapar de su pasado, y eso lo sabe Diego Luna, quien vivió un momento incómodo cuando Ellen DeGeneres le mostró una vieja fotografía que seguramente él ya había olvidado.

Se trata de una instantánea de la portada de la revista "Eres" de 1992, donde aparece Diego Luna, Ludwika Paleta, Gabriela Rivero y Gael García. Diego era apenas un niño, con un aspecto casi irreconocible a como luce ahora.

"¡Oh mierda! Tratas de correr de tu pasado, cruzas la frontera y aprendes hablar inglés para jamás regresar a esto", dijo Luna apenado cuando vio la foto en la pantalla.

Durante su visita al programa, el "charolastra" también habló de su actuación en "Star Wars: Rogue One", y se dijo feliz de participar en una saga de la que siempre ha sido fan.

"Cuando grabé esta película me veía en la pantalla y no podía creer que fuera yo. Siempre he sido un gran fan. ¡Un mexicano en Star Wars, vamos! Un papel que en realidad dura más de 10 segundos, es increíble, ¿verdad?".

A Diego Luna también se le cumplió un sueño de la infancia, al recibir de DeGeneres un coche Power Wheels.